Farándula

Facundo es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos: ¿Se apagará la casa sin su irreverencia?

En el tradicional cara a cara, destacaron los enfrentamientos verbales, especialmente entre Dalilah Polanco y Alexis Ayala

Sep. 07, 2025
Otro habitante del Cuarto Día queda fuera del juego.
La Casa de los Famosos México vivió una gala llena de tensión este domingo, donde Facundo se convirtió en el sexto eliminado del reality, tras enfrentarse en el carrusel final contra Aarón Mercury.

Su salida ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde muchos consideran que con él se va parte de la chispa que encendía los ánimos dentro de la casa.

"¿El gran bulli Facundo no pudo con la casa?", fue la frase con la que Aarón lo encaró durante los posicionamientos previos a la eliminación.

Facundo, fiel a su estilo frontal y sin filtros, había sido uno de los habitantes más polémicos desde el arranque del programa, criticando a varios compañeros por ser "come likes" (refiriéndose a que su fama proviene de redes sociales) mientras él presumía una carrera consolidada en televisión.

Durante la dinámica del domingo, los nominados fueron Shiky, Dalilah, Aarón y el propio Facundo. En el tradicional cara a cara, destacaron los enfrentamientos verbales, especialmente entre Dalilah Polanco y Alexis, quien por primera vez no fue nominado.

Tras las entrevistas con Galilea Montijo, se anunció que Dalilah fue la primera salvada por el público, seguida de Shiky, dejando a Facundo y Aarón en la cuerda floja.

¿MEJORARÁ O EMPEORARÁ EL PROGRAMA SIN SU PRESENCIA?

Finalmente, fue Facundo quien tuvo que abandonar la casa, generando una ola de comentarios en línea. Mientras algunos celebraron su salida por su actitud confrontativa, otros lamentaron que el reality pierda a uno de sus personajes más auténticos y controversiales.

"Con Facundo se va la única voz que no tenía miedo a decir lo que pensaba", escribieron algunos usuarios en X (antes Twitter), mientras que otros aseguraron que "ahora la casa será más aburrida".

UN NUEVO GIRO AL JUEGO ESTE LUNES

A pesar de su salida, la competencia continúa. El equipo del cuarto Noche se mantiene intacto, y según se reveló este lunes, el juego tomará un nuevo giro: una de las habitaciones será cerrada por completo tras una dinámica de azar, lo que obligará a todos los habitantes a convivir en un solo cuarto, lo que podría aumentar la tensión entre los participantes.

La salida de Facundo marca un antes y un después en esta temporada de La Casa de los Famosos, y será interesante ver cómo evoluciona la convivencia sin su presencia irreverente y directa.

César Leyva
