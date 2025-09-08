Peso Pluma se convierte en el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York

¡El rey de los corridos tumbados ahora también conquista el mundo fashionista! Peso Pluma, el cantante tapatío de 26 años que ha puesto a bailar a medio planeta con Ella Baila Sola, acaba de romper esquemas al convertirse en el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW). ¡Así como lo lees!

La noticia fue confirmada por nada más y nada menos que el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), quienes lo eligieron por ser un ícono de la cultura latina, que mezcla música, estilo y mucha actitud. Peso Pluma ya no solo es un fenómeno musical, ahora también es un símbolo global de estilo.

dedeY prepárense, porque este 11 de septiembre abrirá con todo la temporada Primavera-Verano 2026 en la Gran Manzana, ¡y no estará solo!, pues lo acompañarán nombres de peso como Thom Browne (presi del CFDA), los diseñadores Michael Kors y Anna Sui, la top model Anok Yai y la sensación urbana Young Miko.

Además, Peso Pluma será parte estelar de NYFW Live, evento transmitido en vivo desde el icónico Rockefeller Center, donde moda y música se fusionan frente a los ojos del mundo entero.

Lo mejor es que esta edición cobra todavía más fuerza con la notable ausencia de veteranos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren, lo que deja el camino libre para que Peso Pluma brille con luz propia y se consolide como el rostro fresco de una nueva era en la moda.