Ni "Día", ni "Noche": así se llamará la nueva habitación de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 vive una de sus semanas más intensas con un giro inesperado que cambió por completo la convivencia. Tras la votación del público, la única habitación que quedó abierta ya tiene nombre oficial.

La decisión llega después de que la producción clausurara el Cuarto Noche, medida que obligó a todos los participantes a concentrarse en el Cuarto Día.

Sin embargo, la fusión no duró demasiado, pues la producción confirmó que también esa recámara desaparecería y que, desde ahora, los nueve habitantes deberán compartir un solo espacio con identidad renovada.

Tras la votación del público a través de una encuesta especial hecha por la producción, este martes se dio a conocer que el nombre del nuevo cuarto será Eclipse.

¿FORMARÁN UN NUEVO EQUIPO?

Este cambio no es menor pues con todos los concursantes en un mismo cuarto, la estrategia y las alianzas dentro del reality podrían transformarse radicalmente.

Hasta el domingo pasado, el Cuarto Día estaba representado únicamente por Dalilah Polanco, Shiky y Guana, después de la eliminación de Facundo. Cabe recordar que Guana originalmente pertenecía a Día, pero en su momento cambió lugar con Eleine.

GUANA LÍDER OTRA VEZ

La tensión aumentó este martes cuando Guana volvió a ganar la prueba del líder, asegurando su inmunidad para la próxima nominación.

Esto significa que, en el siguiente miércoles de votos, Shiky y Dalilah recibirán la mayor parte de los señalamientos, especialmente por parte de los integrantes del extinto Cuarto Noche, quienes, pese al reacomodo, insisten en que seguirán actuando como equipo.

Ahora, con el nuevo cuarto Eclipse, la convivencia se convierte en un reto mayor. El cierre de espacios por parte de la producción no solo complica la logística diaria, también obliga a los famosos a replantear sus estrategias de juego y sus relaciones personales en esta séptima semana de transmisiones.