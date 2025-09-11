¿Qué pasó con el reparto original de la Saga de Harry Potter? Así lucen años después de haber terminado las películas

Hace más de dos décadas que los primeros hechizos de Harry Potter cobraron vida en la pantalla grande. Desde el estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal en 2001 hasta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 en 2011.

Para Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes dieron vida a Harry, Hermione y Ron, respectivamente, aquel proyecto fue la primera gran oportunidad en el cine. Hoy, estos actores han construido trayectorias que los alejan de la sombra de Hogwarts, explorando roles diversos en cine, teatro y televisión.

ASÍ LUCEN AÑOS DESPUÉS DE HABER TERMINADO LAS PELÍCULAS

DANIEL RADCLIFFE

Tras finalizar la saga, protagonizó obras teatrales en Broadway y películas como Manos a las armas y Weird: La historia de Al Yankovic. Además, su participación en la serie de comedia Obreros milagrosos mostró un lado distinto de su talento, consolidando su imagen como un actor dispuesto a asumir desafíos poco convencionales.

EMMA WATSON

Watson continuó su carrera en el cine con papeles en Las ventajas de ser invisible, The Circle, La Bella y la Bestia y Mujercitas. Sin embargo, su enfoque se ha desplazado hacia el activismo, especialmente en derechos de las mujeres y medio ambiente. Como Embajadora de Buena Voluntad de la ONU y figura de la campaña HeForShe, Watson se ha convertido en un referente internacional de compromiso social.

RUPERT GRINT

Grint, quien nunca había actuado antes de Harry Potter, ha desarrollado una carrera que incluye cine, teatro y series de televisión. Tras interpretar a Ron Weasley, participó en obras de Broadway como It’s Only a Play y regresó a la pantalla en 2023 con la serie Servant de Apple TV+, demostrando su versatilidad en distintos géneros.

RALPH FIENNES

Ralph Fiennes, recordado por encarnar a Lord Voldemort, consolidó su carrera con películas como El gran hotel Budapest y El menú, recibiendo nominaciones al Globo de Oro.

TOM FELTON

Ha continuado su carrera actoral en cine y televisión, incluyendo un rol en The Flash. Ha participado en obras de teatro, como 2:22 A Ghost Story, y recientemente se anunció su regreso al papel de Draco Malfoy en la obra teatral Harry Potter y el Legado Maldito en Broadway, a partir de noviembre de 2025.

ALAN RICKMAN

Quien interpretó al enigmático Severus Snape, falleció el 14 de enero de 2016 a los 69 años a causa de un cáncer de páncreas. Su muerte sorprendió a muchos, ya que mantuvo su enfermedad en secreto y continuó trabajando en sus últimos meses, terminando de grabar películas como Eye in the Sky y Alicia a través del espejo.

GARY OLDMAN

Después de interpretar a Sirius Black, ha seguido una prolífica carrera en cine y televisión, participando en éxitos como la trilogía de Batman y Oppenheimer, y destacando en series como Slow Horses.

ROBBIE COLTRANE

El entrañable Hagrid, interpretado por Robbie Coltrane, falleció en 2022. Su interpretación del gigante de Hogwarts dejó una marca indeleble en varias generaciones. Además de Harry Potter, Coltrane participó en proyectos como Valiente y La leyenda del tesoro perdido, consolidando un legado que será recordado por su calidez y versatilidad.

A más de 20 años del inicio de la saga, la huella del elenco original de Harry Potter permanece vigente. Mientras una nueva serie de televisión basada en los libros de J.K. Rowling se prepara para estrenarse en HBO, los actores que dieron vida a los icónicos personajes continúan sorprendiendo al mundo con sus carreras y compromisos más allá de la magia de Hogwarts.