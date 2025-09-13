Emocionante concierto de Carín León en MGM Grand Arena

Carín León demostró por qué es una de las figuras más importantes de la música en español, al protagonizar tres noches espectaculares 11, 12 y 13 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena, donde reunió a más de 15 mil asistentes por fecha.

Con su imponente voz, energía y cercanía con el público, abrió oficialmente las celebraciones de las Fiestas Patrias rumbo al 16 de septiembre en la llamada Ciudad del Pecado.

UN REPERTORIO DE MÁS DE 40 CANCIONES

Durante más de dos horas y media, León ofreció un concierto de alto voltaje en el que sorprendió con un repertorio de más de 40 canciones, entre éxitos propios, clásicos regionales e improvisados homenajes que encendieron la nostalgia y el orgullo mexicano.

Entre los temas que hicieron vibrar a la audiencia estuvieron "Alch sí", "Pero no como yo", "Ahí estabas tú", "Lado frágil", "Me está doliendo", "Si tú me vieras" y "Ese bato no te queda".

El público también bailó al ritmo de "Banqueteras", "Por culpa de un tercero" y un medley de Chalinillo, además de corear con fuerza "Mutuo", "Que vuelva", "Ojos cerrados" y "Talento en TV".

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Carín León improvisó un bloque de homenajes a grandes figuras de la música en español. Con el corazón en la garganta, entonó clásicos de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Sergio Vega, Los Yonic´s, Grupo Yndio y hasta Ricky Martin, con quien recientemente grabó un videoclip en Los Ángeles.

Al interpretar "La farsante" del Divo de Juárez, el cantante recibió flores del público y agradeció con un grito cargado de emoción: "A huevo, qué chingón, compa, gracias por tanto pinche cariño".

El clímax de la velada llegó en el cierre, cuando sonaron "Aviso importante", "Despídanse bien", "Necesito encontrarte" y "El vino en tu boca".

La colaboración con Maná en "Vivir sin aire" fue otro de los momentos memorables, pero la verdadera explosión se dio con "Primera cita", su tema más icónico, que fue coreado por los miles de asistentes al unísono, convirtiendo el MGM en un karaoke gigante.

Antes de despedirse, el sonorense dejó una promesa que arrancó aplausos y gritos de emoción: en septiembre de 2026 volverá a Las Vegas para presentarse con tres fechas en la majestuosa Sphere, donde hará historia como el primer latinoamericano en cantar en ese recinto.