Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks: Así es el lujoso anillo que le dio

Liam Hemsworth, el actor australiano conocido por su papel en Los Juegos del Hambre y por su matrimonio con Miley Cyrus, anunció su compromiso con la modelo Gabriella Brooks, de 29 años.

La pareja compartió la feliz noticia a través de redes sociales, mostrando tiernas fotografías que incluyen un primer plano del brillante anillo de compromiso.

LIAM HEMSWORTH SE COMPROMETE CON GABRIELLA BROOKS

Brooks, quien ha protagonizado campañas para marcas como Calvin Klein y Topshop, conoció a Hemsworth a finales de 2019, poco después de que el actor regresara a Australia tras su separación de Cyrus. Desde entonces, la pareja ha mantenido un noviazgo discreto, lejos del escrutinio mediático, y tras casi seis años juntos, decidieron dar este importante paso.

El anuncio se realizó este viernes, cuando Gabriella publicó en Instagram varias imágenes, incluyendo una en blanco y negro donde aparece abrazando a Liam mientras luce la argolla en su mano izquierda. El posteo fue acompañado por un emoji de corazón blanco, reflejando la intimidad y el cariño de la pareja.

ASÍ ES EL LUJOSO ANILLO QUE LE DIO

El anillo que Hemsworth obsequió a Brooks destaca por su tamaño y diseño: se trata de un diamante de 4.5 quilates montado sobre una banda de oro, de corte y estilo similar al que le dio a Miley Cyrus en su compromiso, aunque este último contaba con 3.5 quilates. Aunque su valor exacto aún no se ha revelado, expertos estiman que podría superar ampliamente el del anillo anterior.

A pesar de la atención mediática que genera cualquier movimiento de Hemsworth, Gabriella ha dejado claro en entrevistas pasadas que su relación es un espacio personal y "sagrado" que prefiere mantener alejado del espectáculo público.

La pareja ha logrado mantener su amor lejos de los reflectores, haciendo público su compromiso solo en el momento que consideraron adecuado, tras varios años de convivencia y apariciones discretas en eventos familiares.