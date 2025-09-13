Fátima Bosch: quién es y a qué se dedica la ganadora de Miss Universo México 2025

Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, fue coronada como Miss Universo México 2025, convirtiéndose en la representante oficial del país rumbo al certamen internacional.

Con solo 24 años, Fátima ha demostrado que su preparación va mucho más allá del modelaje: combina inteligencia, talento y una sólida formación profesional.

Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. Su pasión por el arte y la moda la llevó a continuar su formación en la prestigiosa Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y también estudió en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Esta base académica le ha permitido desarrollar una visión creativa que la distingue de otras concursantes.

Fátima Bosch de Tabasco es Miss Universo México 2025 el rostro de la edición y la reina de la noche, ni modo #MUMX25 pic.twitter.com/drjN5izQgc — nacho con O (@NachoConO) September 14, 2025

DEPORTISTA Y CON GRAN TALENTO VOCAL

Además de su carrera en la moda, Fátima es una joven multifacética: practica tenis y equitación, toca instrumentos musicales, pinta y es una apasionada de la lectura. Su perfil artístico se viralizó días antes de la final, cuando circuló un video en redes sociales donde interpreta la canción "Colgando en tus manos" de Carlos Baute, dejando claro que también tiene talento vocal.

En el mundo de los certámenes, no es una novata. Fue Flor Tabasco 2018, un título que marcó el inicio de su camino en los concursos de belleza. Desde entonces, ha combinado su preparación en pasarela, oratoria y cultura general con un fuerte respaldo familiar y el cariño del público.

Fátima Bosch representa la belleza, la inteligencia, disciplina y autenticidad de una nueva generación de mujeres. Ahora, su mirada está puesta en el escenario global de Miss Universe 2025, donde buscará dejar en alto el nombre de México.