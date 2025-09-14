Martha Higareda y Lewis Howes revelan espectacularmente el género de sus bebés

Hace unos meses, la actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, gritaron al mundo la felicidad que viene en camino: se convertirán en padres de gemelos.

Pero para darle la importancia que merece esa noticia, los emocionados futuros papás decidieron revelar el género de los bebés, y lo hicieron a su modo: espectacularmente.

Como se recordará, Martha y Lewis se comprometieron en septiembre de 2023; casu dos años después, el 8 de febrero de 2025 se casaron en Playa del Carmen, Quintana Roo.

ASÍ REVELARON EL GÉNERO DE SUS BEBÉS

A través de sus redes sociales, tanto la actriz como el empresario decidieron compartir su alegría con sus seguidores, quienes se han mostrado más que sorprendidos y contentos por la noticia por partida doble.

Ahora bien: ¿son niñas o niños? Bueno, pues como buen coach motivacional, Lewis Howes llamó a su esposa para que, durante una conferencia, compartiera con los presentes la revelación.

El público, sorprendido, participó en una dinámica para descubrir el género; Martha Higareda subió al escenario enfundada en un vestido azul y blusón de color claro.

Exactamente para los dos bebés el proceso fue el mismo: luces color y humo rosa llenaron el ambiente, haciendo que la alegría explotara en el lugar: son niñas.

Los aplausos inundaron el ambiente y la emoción de Higareda y Howes fue notoria, pues se abrazaron y besaron conmovidos y felices.

Las redes sociales estallaron, y amigos seguidores llenaron de parabienes a la pareja, en este rotundo cambio de vida.