Farándula

Martha Higareda y Lewis Howes revelan espectacularmente el género de sus bebés

Los esposos decidieron compartir uno de los momentos más especiales de sus vidas con cientos de personas. ¡Fue un momento increíble!

Sep. 14, 2025
Hace unos meses, la actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, gritaron al mundo la felicidad que viene en camino: se convertirán en padres de gemelos.

Pero para darle la importancia que merece esa noticia, los emocionados futuros papás decidieron revelar el género de los bebés, y lo hicieron a su modo: espectacularmente.

Como se recordará, Martha y Lewis se comprometieron en septiembre de 2023; casu dos años después, el 8 de febrero de 2025 se casaron en Playa del Carmen, Quintana Roo.

ASÍ REVELARON EL GÉNERO DE SUS BEBÉS

A través de sus redes sociales, tanto la actriz como el empresario decidieron compartir su alegría con sus seguidores, quienes se han mostrado más que sorprendidos y contentos por la noticia por partida doble.

Ahora bien: ¿son niñas o niños? Bueno, pues como buen coach motivacional, Lewis Howes llamó a su esposa para que, durante una conferencia, compartiera con los presentes la revelación.

El público, sorprendido, participó en una dinámica para descubrir el género; Martha Higareda subió al escenario enfundada en un vestido azul y blusón de color claro.

Exactamente para los dos bebés el proceso fue el mismo: luces color y humo rosa llenaron el ambiente, haciendo que la alegría explotara en el lugar: son niñas.

Los aplausos inundaron el ambiente y la emoción de Higareda y Howes fue notoria, pues se abrazaron y besaron conmovidos y felices.

Las redes sociales estallaron, y amigos seguidores llenaron de parabienes a la pareja, en este rotundo cambio de vida.

Edel Osuna
