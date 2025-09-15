Marvel revela primera imagen de Robert Downey Jr como Doctor Doom

Marvel ha sorprendido a sus seguidores al revelar la primera imagen de Robert Downey Jr como Doctor Doom. Tras años de haber interpretado al icónico Iron Man, el actor estadounidense se prepara para encarnar a uno de los villanos más importantes del universo de superhéroes.

Su regreso marca una nueva etapa para la compañía, que apuesta por él como pieza clave para recuperar la fuerza de su franquicia en la gran pantalla.

DEL HÉROE MÁS QUERIDO AL VILLANO MÁS TEMIDO

Durante más de una década, Robert Downey Jr se consolidó como el rostro del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a Tony Stark. Sin embargo, después de la muerte de su personaje en la saga de los Vengadores, Kevin Feige decidió confiarle un reto mayor: pasar del héroe por excelencia al enemigo que pondrá en jaque a los mismos héroes con los que alguna vez luchó.

Los últimos estrenos han dejado sentimientos encontrados en la crítica y el público. Mientras ´Thunderbolts´ recibió buenas valoraciones, cintas como ´The Marvels´ y ´Capitán América: Brave New World´ no corrieron con la misma suerte. Pese a ello, los fanáticos siguen mostrando interés, especialmente con la expectativa de lo que será ´Avengers: Doomsday´.

ASÍ LUCE ROBERT DOWNEY JR COMO DOCTOR DOOM

El estreno de la nueva película de Marvel está programado para el 18 de diciembre de 2026, aunque la fecha aún podría cambiar. El rodaje ya ha comenzado y, como suele suceder en el UCM, se espera que haya sorpresas en el reparto.

Para mantener viva la emoción, Marvel decidió revelar una primera imagen promocional del aspecto que tendrá Robert Downey Jr como Doctor Doom. Aunque la apariencia podría modificarse durante la producción, los seguidores han recibido con entusiasmo este primer vistazo al que será el nuevo villano central de la saga.

EXPECTATIVA POR AVENGERS: DOOMSDAY

La revelación no solo genera emoción por el regreso de Downey Jr, sino también por el papel que jugará Doctor Doom en el futuro de los Vengadores. La cinta promete ser un punto clave en la construcción del nuevo arco narrativo de Marvel, y la participación de uno de los actores más queridos de la franquicia podría ser el impulso que el estudio necesitaba para reconquistar a su público.