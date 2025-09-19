Carín León y Ricky Martin emocionan con nueva versión de A Medio Vivir

Carín León y Ricky Martin anunciaron una colaboración muy esperada, una nueva versión de "A Medio Vivir", el clásico que marcó la carrera del artista puertorriqueño en los años noventa. La noticia se dio a conocer a través de Instagram, donde ambos compartieron su emoción por este encuentro musical.

"Mi gente, una imagen vale más que mil palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy", expresó Carín León. Ricky Martin añadió: "Algo bueno está pasando, familia", generando gran expectativa entre los fanáticos.

FUSIÓN DE ESTILOS

La elección de "A Medio Vivir" no es casual; la balada habla de vulnerabilidad y amor, temas que ambos intérpretes han explorado en sus carreras. La reinterpretación promete mezclar sus voces y estilos: Carín León fusiona regional mexicano, pop, country y soul, mientras Ricky Martin aporta la fuerza de su legado latino internacional.

Aunque aún no se confirma un videoclip, el lanzamiento está previsto para el 2 de octubre, fecha que promete emocionar tanto a los nostálgicos como a nuevos oyentes.

Este proyecto coincide con la próxima temporada de conciertos de Carín León en The Sphere de Las Vegas, donde será el primer artista de regional mexicano en presentarse en este recinto de alta tecnología.

Con esta colaboración, Carín León reafirma su lugar en la escena global y demuestra que el regional mexicano puede dialogar con cualquier género, conquistando audiencias de distintas generaciones y continentes.