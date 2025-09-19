Estrella de Marvel arremete contra Disney por "veto" de Jimmy Kimmel

Dicen que nunca hay que morder la mano que te da de comer, pero parece que no todos siguen esa regla. Tatiana Maslany, reconocida por su papel de She-Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que pedía cancelar suscripciones a Disney+, ESPN y Hulu.

El mensaje, acompañado de una fotografía detrás de cámaras de la serie She-Hulk, fue interpretado como un gesto de apoyo al presentador Jimmy Kimmel, quien recientemente sufrió la cancelación de su programa nocturno.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Todo comenzó el 10 de septiembre, cuando el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado durante una conferencia en Utah. El suceso impactó a la política estadounidense, ya que Kirk era un aliado cercano de Donald Trump.

Días después, Kimmel bromeó en su programa sobre la forma en que el expresidente lamentó la muerte de su amigo, comparándola con el llanto de un niño que pierde a su pez dorado. El comentario no fue bien recibido por la cadena ABC, propiedad de Disney, que decidió retirar de forma indefinida Jimmy Kimmel Live.

LA RESPUESTA DE HOLLYWOOD

La cancelación del programa generó una fuerte división en la industria del entretenimiento. Varios artistas expresaron su descontento, acusando a Disney y a la presión política de Trump de atentar contra la libertad de expresión.

En medio de ese debate, Maslany tomó partido y pidió a sus seguidores dejar de apoyar económicamente a la empresa que la contrató. Su mensaje, aunque breve, fue suficiente para desatar especulaciones sobre su futuro dentro del MCU.

¿UN POSIBLE VETO EN MARVEL?

La historia no es nueva. Disney ha reaccionado de manera tajante en otros casos de controversia en redes sociales. Figuras como Gina Carano y James Gunn fueron apartadas de sus proyectos por publicaciones polémicas, aunque después el director logró reconciliarse con la compañía.

Por eso, no resultaría extraño que Tatiana Maslany enfrente un escenario similar. Aunque todavía no se ha confirmado ninguna sanción oficial, muchos fans ya dudan sobre la posibilidad de una segunda temporada de She-Hulk.

QUIÉN ES TATIANA MASLANY

Tatiana Maslany es una actriz canadiense nacida en 1985, conocida por su versatilidad en la serie Orphan Black, donde interpretó a múltiples personajes. Su salto al mainstream llegó con She-Hulk: Attorney at Law (2022), producción de Marvel Studios para Disney+. Su interpretación generó opiniones divididas entre los fans, pero la consolidó como una figura relevante dentro del MCU.