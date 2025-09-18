  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 18 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Exconductor de "Extranormal" ahora forma parte del programa de Televisa "Hoy"

Dejó además la competencia en "Venga la Alegría"; también cuenta con su propio canal de YouTube donde tiene millones de reproducciones

Sep. 18, 2025
Exconductor de "Extranormal" ahora forma parte del programa de Televisa "Hoy"

En la lucha por ganar la audiencia matutina, Televisa y Tv Azteca han creado une férrea competencia con dos programas estelares: Hoy, de la televisora de Emilio Azcárrega, y Venga la Alegría, de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

En esa pugna, ambos formatos se han actualizado, enriqueciendo con presentaciones, dinámicas, juegos, entrevistas y más, al punto de contar con varios conductores para sus distintos segmentos.

Y los que en alguna ocasión trabajaron para la televisora del Ajusco, ahora lo hacen para la de San Ángel, algunos de los cuales han tenido amplia aceptación.

UN EXTRANORMAL ES EL NUEVO INTEGRANTE DE HOY

imagen-cuerpo

En ese vaivén de personajes, el miércoles 17 de septiembre el programa Hoy presentó a un nuevo elemento, de quien se espera que con su aportación se convierta en un atractivo más.

Y no es nada más por su apariencia, sino que fue investigador paranormal de uno de los programas más exitosos de la televisión nacional: Extranormal.

Se trata de Joe Herrera, quien se integró al reality Las Estrellas Bailan en Hoy, uno de los segmentos más gustados del programa matutino.

Tras la salida del aire de Extranormal, Joe Herrera buscó sus propios caminos, y recurrió a YouTube, donde abrió su canal de investigación paranormal, Intrusos, cuyos videos, a la fecha, acumulan más de cinco millones de reproducciones.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Adrián Marcelo sorprende al regalar 30 mil pesos a madre de familia que pidió ayuda en redes
Farándula

Adrián Marcelo sorprende al regalar 30 mil pesos a madre de familia que pidió ayuda en redes

Septiembre 18, 2025

El mensaje llamó la atención de los usuarios, quienes lo compartieron hasta que llegó al propio creador de contenido

31 Minutos tendrá su sesión en Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana
Farándula

31 Minutos tendrá su sesión en Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Septiembre 18, 2025

Como representante de Chile, la serie que ha acompañado a la juventud durante más de dos décadas presentará sus icónicas canciones en este espacio

Jimmy Kimmel: ¿Qué dijo el conductor sobre Charlie Kirk para que su programa fuera cancelado en ABC?
Farándula

Jimmy Kimmel: ¿Qué dijo el conductor sobre Charlie Kirk para que su programa fuera cancelado en ABC?

Septiembre 18, 2025

La decisión sorprendió tanto a la industria del entretenimiento como a la audiencia que detonó un debate sobre los límites de la libertad de expresión