Exconductor de "Extranormal" ahora forma parte del programa de Televisa "Hoy"

En la lucha por ganar la audiencia matutina, Televisa y Tv Azteca han creado une férrea competencia con dos programas estelares: Hoy, de la televisora de Emilio Azcárrega, y Venga la Alegría, de la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

En esa pugna, ambos formatos se han actualizado, enriqueciendo con presentaciones, dinámicas, juegos, entrevistas y más, al punto de contar con varios conductores para sus distintos segmentos.

Y los que en alguna ocasión trabajaron para la televisora del Ajusco, ahora lo hacen para la de San Ángel, algunos de los cuales han tenido amplia aceptación.

UN EXTRANORMAL ES EL NUEVO INTEGRANTE DE HOY

En ese vaivén de personajes, el miércoles 17 de septiembre el programa Hoy presentó a un nuevo elemento, de quien se espera que con su aportación se convierta en un atractivo más.

Y no es nada más por su apariencia, sino que fue investigador paranormal de uno de los programas más exitosos de la televisión nacional: Extranormal.

Se trata de Joe Herrera, quien se integró al reality Las Estrellas Bailan en Hoy, uno de los segmentos más gustados del programa matutino.

Tras la salida del aire de Extranormal, Joe Herrera buscó sus propios caminos, y recurrió a YouTube, donde abrió su canal de investigación paranormal, Intrusos, cuyos videos, a la fecha, acumulan más de cinco millones de reproducciones.