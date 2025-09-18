  • 24° C
Farándula

Adrián Marcelo sorprende al regalar 30 mil pesos a madre de familia que pidió ayuda en redes

El mensaje llamó la atención de los usuarios, quienes lo compartieron hasta que llegó al propio creador de contenido

Sep. 18, 2025
adrian marcelo regala dinero a seguidora
adrian marcelo regala dinero a seguidora

El influencer regiomontano Adrián Marcelo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras apoyar a una madre de familia que le pidió ayuda económica para comprar un auto usado. El gesto rápidamente se viralizó y conmovió a miles de usuarios.

UNA PETICIÓN QUE SE VOLVIÓ VIRAL

El pasado 17 de septiembre, una mujer identificada como Roxana escribió un mensaje en la plataforma X dirigido al conductor. En él, explicó que estaba cansada de caminar con sus tres hijos bajo el sol y la lluvia, ya que no tenía automóvil. Con toda sinceridad pidió ayuda para poder adquirir un carro usado y así mejorar su situación.

“Sé que a lo mejor no responderás porque no te va a hacer viral, ya que tengo poquitos seguidores, pero me harías un parote si me ayudaras a comprar un carrito usado, para ya no andar con mis 3 niños caminando en el sol, la lluvia, etc.”, escribió Roxana.

LA RESPUESTA DE ADRIÁN MARCELO

El mensaje llamó la atención de los usuarios, quienes lo compartieron hasta que llegó al propio Adrián Marcelo. Para sorpresa de todos, el influencer respondió de inmediato y pidió a la mujer su número de cuenta. Tras un primer intento fallido, finalmente logró transferirle 30 mil pesos, acompañando la acción con un mensaje: “Dios te bendiga”.

La reacción no se hizo esperar, y cientos de personas celebraron la generosidad del conductor, destacando la manera en la que usa su influencia para ayudar a quienes más lo necesitan.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE AYUDA

Este no ha sido el único gesto solidario de Adrián Marcelo. Hace unas semanas, también se volvió tendencia cuando un joven le pidió 50 mil pesos para cumplir su sueño de casarse.

Luego de comprobar la veracidad de la historia y ver pruebas de la relación, el influencer hizo la transferencia y deseó felicidad a la pareja.

UN INFLUENCER QUE DEJA HUELLA

Con acciones como estas, Adrián Marcelo ha demostrado que su papel como figura pública no se limita al entretenimiento, sino que también puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Sus gestos de apoyo han inspirado a muchos y refuerzan la idea de que un solo acto de generosidad puede transformar realidades.

Brayam Chávez
