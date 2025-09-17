  • 24° C
Farándula

La Casa de los Famosos: ¿Quiénes están en riesgo de salir el domingo 21 de septiembre?

Este miércoles se vivió una nueva gala de nominación y esta vez son solo 4 los habitantes en la placa

Sep. 17, 2025
Abelito fue el líder y no pudo estar nominado esta vez.
Este martes 17 de septiembre se vivió una nueva gala de nominación en La Casa de los Famosos México, y ya se conocen los nombres de los habitantes que podrían abandonar la competencia este domingo 21 de septiembre. La tensión entre los equipos Noche y Día sigue en aumento, lo que ha generado discusiones, estrategias arriesgadas y decisiones inesperadas.

¿QUÉ PASÓ ESTA SEMANA EN LA CASA?

Uno de los momentos más comentados fue la pelea entre Shiky y Aldo de Nigris, luego de que el español se sintiera excluido de una celebración del Team Noche. Además, una dinámica especial cambió el rumbo de las nominaciones: Alexis Ayala decidió ver a su esposa, sacrificando los seis puntos de votación que podía dar a uno de sus compañeros.

¿QUIÉN FUE EL ELIMINADO EL PASADO DOMINGO?

Durante la gala de eliminación del pasado domingo, Elaine Haro se convirtió en la expulsada tras enfrentarse en la ruleta final contra Shiky, quien logró salvarse una vez más.

NOMINADOS ESTE 17 DE SEPTIEMBRE

Luego de que los habitantes pasaran al confesionario y de las sorpresas de la producción los nominados oficiales que están en riesgo de salir esta semana son:

  • Dalilah
  • Shiky
  • Guana
  • Aldo

Cabe destacar que esta semana solo habría cuatro nominados, salvo que se presentara un empate en la votación.

César Leyva
