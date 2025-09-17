"Ozzy: No Escape From Now": Fecha de estreno y dónde ver el documental póstumo del Príncipe de las Tinieblas

El mundo del rock se prepara para un estreno cargado de emoción y nostalgia: Ozzy: No Escape From Now, el documental póstumo de Ozzy Osbourne, llegará muy pronto para homenajear al legendario artista.

Esta producción representa un homenaje íntimo a la vida y carrera del legendario líder de Black Sabbath, quien falleció el 22 de julio a los 76 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música.

Dirigido por la galardonada Tania Alexander, el documental ofrece un retrato profundo de los últimos seis años de la vida de Osbourne, explorando sus problemas de salud, el esfuerzo por regresar a los escenarios y el impacto emocional de su diagnóstico de Parkinson.

Con una duración de dos horas, el filme está disponible internacionalmente, con excepción de Japón, y combina testimonios de la familia Osbourne con la participación de músicos de renombre mundial.

¿QUIÉNES APARECERÁN EN EL DOCUMENTAL DE OZZY OSBOURNE?

La familia Osbourne ocupa un papel central en la producción. Sharon, junto con sus hijos Aimee, Kelly y Jack, comparten recuerdos y momentos difíciles, como la caída de Ozzy en febrero de 2019, que lo obligó a cancelar su gira de despedida.

Además, músicos de talla internacional como Tony Iommi, Slash, Duff McKagan, James Hetfield, Billy Idol, Maynard James Keenan, Chad Smith, Zakk Wylde, Tom Morello, Mike Inez y Billy Corgan, entre otros, aportan su perspectiva sobre el legado del artista.

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y EN QUÉ PLATAFORMA ESTARÁ DISPONIBLE EL DOCUMENTAL DE OZZY?

Ozzy: No Escape From Now estará disponible en la plataforma de streaming Paramount++ el próximo 7 de octubre.

El documental no solo recorre su vida personal y profesional, sino que también documenta su proceso creativo, incluyendo la colaboración con Post Malone en 2019 y los dos álbumes que siguieron a ese proyecto.

Ozzy mismo afirmó sobre esa experiencia musical: "Eso fue la mejor medicina que tuve en ese momento", resaltando cómo la música le ayudó a superar etapas difíciles.

Tras la muerte del músico, la obra adquirió un nuevo significado como homenaje póstumo, reflejando no solo su talento sino también su fortaleza ante las adversidades. Además, incluye su último concierto en Birmingham el 5 de julio, semanas antes de su fallecimiento, mostrando su determinación hasta el final.

Sharon Osbourne hizo su primera declaración pública en septiembre, agradeciendo a los seguidores el apoyo recibido.

En sus palabras: "Sus comentarios, publicaciones y tributos me han dado más confort del que imaginan. Nada ha pasado desapercibido", revelando cómo los homenajes le ayudaron a sobrellevar la pérdida.

Ozzy: No Escape From Now promete ser más que un documental; es un testimonio valiente, emotivo y sin adornos de la vida de un ícono del rock que nunca dejará de resonar en la memoria de sus fans.