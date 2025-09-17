La Casa de los Famosos vuelve a cambiar las reglas: así serán las nominaciones esta noche

La tensión en La Casa de los Famosos México 2025 sigue en aumento y este miércoles 17 de septiembre llega una Gala de Nominación que promete sacudir las estrategias de los habitantes. En esta ocasión, además de la dinámica de los "huevos de la suerte", se aplicarán condiciones especiales que cambiarán el rumbo de la competencia.

Entre los giros más importantes, Aldo ya tiene seis puntos asegurados en contra luego de que Alexis aceptara la propuesta de La Jefa de ver a su esposa por cinco minutos a cambio de nominar con seis puntos a uno de sus compañeros.

Por su parte, Abelito no podrá ser nominado, ya que ganó la última prueba del líder y goza de inmunidad.

Otro de los momentos clave lo protagonizará Shiky, quien tendrá la oportunidad de duplicar los votos que dará en el confesionario, mientras que Alexis verá anulados sus tres puntos de nominación.

Finalmente, Guana podrá nominar a cuatro participantes con dos puntos cada uno, un poder que podría modificar de manera significativa la placa final.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS "HUEVOS DE LA SUERTE"?

Antes de nominar, cada famoso deberá elegir un huevo que contiene una consigna especial capaz de alterar su estrategia o incluso afectar directamente a sus compañeros. Con este elemento sorpresa, La Jefa busca mantener la incertidumbre y elevar la tensión al máximo dentro de la casa.

HORARIO Y DÓNDE VER LA GALA DE NOMINACIÓN

La Gala de Nominación se transmitirá este miércoles 17 de septiembre a las 21:30 horas (tiempo del centro de México) por Las Estrellas y en streaming a través de ViX, donde también se podrá seguir la pregala y el minuto a minuto de lo que ocurre dentro de la casa.

La conducción estará a cargo de Galilea Montijo, quien abrirá la votación en vivo para que el público decida qué famoso merece seguir en la competencia.

Con todas estas reglas especiales y los "huevos de la suerte", la nominación de hoy podría cambiar por completo las alianzas, rivalidades y estrategias en la casa más famosa de México.