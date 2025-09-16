Robert Redford: ¿De cuánto era la fortuna del icónico actor de Hollywood antes de morir?

El patrimonio de Robert Redford no solo refleja el éxito de una de las carreras más destacadas en Hollywood, sino también la visión empresarial de un artista que supo diversificar sus ingresos y construir un legado que trascendió las pantallas.

ACTOR

Redford se convirtió en un ícono internacional gracias a cintas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) y All the President´s Men (1976). Sin embargo, no limitó su trayectoria a la actuación.

DIRECTOR Y PRODUCTOR

Como director y productor también dejó huella con filmes como:

Ordinary People (1980) - Que le otorgó el Oscar a Mejor Director

(1980) - Que le otorgó el Oscar a Mejor Director A River Runs Through It (1992)

(1992) Quiz Show (1994)

Todas exitosas en taquilla y ampliamente reconocidas por la crítica. Estas facetas ampliaron significativamente sus ingresos y regalías.

SUNDANCE FESTIVAL

Uno de sus movimientos económicos más influyentes fue la compra de terrenos en Utah, donde transformó un pequeño centro de esquí en el Sundance Resort.

De ahí nació el Festival de Cine de Sundance en 1985, que se consolidó como la plataforma más importante para el cine independiente a nivel mundial.

A este proyecto se sumaron iniciativas como Sundance Cinemas, Sundance Channel, Sundance Catalog y el Sundance Institute, diversificando sus fuentes de ingresos y fortaleciendo la marca Sundance como un emporio cultural y económico.

INVERSIONISTA

Además de su actividad en el entretenimiento, Redford generó riqueza a través de inversiones inmobiliarias en Utah, California y Nueva York, la venta de derechos de sus películas, contratos publicitarios selectos y acuerdos editoriales.

Su capacidad para integrar negocio, arte y compromiso medioambiental hizo que su patrimonio no solo se midiera en dólares, sino en influencia y proyección.

¿DE CUÁNTO ERA LA FORTUNA DE ROBERT REDFORD?

Según estimaciones de Celebrity Net Worth, la fortuna del actor, director y productor estadounidense alcanzaba los 200 millones de dólares al momento de su muerte, cifra consolidada tras más de seis décadas de trabajo constante en el cine, la televisión y proyectos culturales y medioambientales.

Con más de 80 actuaciones y cerca de 50 películas producidas, Redford se retiró en 2018 tras el estreno de The Old Man and the Gun.

Su legado financiero y cultural lo posiciona como un verdadero artista-empresario, cuyo modelo continúa generando beneficios para el cine independiente y la cultura estadounidense.