Así se ve 50 Cent como Balrog en el nuevo live action de Street Fighter

Las adaptaciones de videojuegos no paran y ahora es el turno de Street Fighter, la icónica saga de lucha de Capcom que tendrá una nueva película live action. Este proyecto marcará un reinicio de la franquicia en el cine y ya está generando gran expectativa entre los fanáticos.
UNA NUEVA VERSIÓN DE STREET FIGHTER EN CAMINO
Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, se sabe que el guion está en manos de Dalan Musson, conocido por su trabajo en Capitán América: Brave New World y Falcon y el Soldado de Invierno. La dirección correrá a cargo de Kitao Sakurai, quien ha trabajado en producciones como Butterfly y Twisted Metal.
Con Legendary Pictures, Capcom y Paramount Pictures como productoras, la película promete una apuesta ambiciosa para conquistar tanto a los gamers de siempre como al público general.
50 CENT SORPRENDE COMO BALROG
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el elenco. En las últimas semanas se han revelado las primeras imágenes de algunos personajes, y recientemente se confirmó la participación del rapero 50 Cent en el papel de Balrog, el famoso boxeador de la saga.
El artista mostró un adelanto de cómo lucirá en esta versión, sorprendiendo a los fans que esperan ver un Balrog fuerte, imponente y con toda la energía del personaje original.
UN ELENCO CARGADO DE ESTRELLAS
Además de 50 Cent, la película reunirá a un reparto variado que da vida a los luchadores más icónicos de la saga. Entre ellos están:
- Noah Centineo como Ken
- Andrew Koji como Ryu
- Callina Liang como Chun-Li
- Cody Rhodes como Guile
- Jason Momoa como Blanka
- Andrew Schulz como Dan
- Mel Jarnson como Cammy
- Orville Peck en su debut como Vega
- Joe Anoa'i como Akuma
- Kyle Mooney como Marvin
- Hirooki Goto como Honda
- Olivier Richters como Zangief
- Vidyut Jamwal como Dhalsim
- David Dastmalchian como M. Bison
Con este reparto, la expectativa crece por ver cómo se trasladarán los combates y la esencia del videojuego a la gran pantalla.
ESTRENO CONFIRMADO
Street Fighter llegará a los cines de España el 16 de octubre de 2026. Con el peso de una de las franquicias de videojuegos más queridas y un elenco lleno de figuras, la cinta apunta a ser uno de los estrenos más comentados del año.