Así se ve 50 Cent como Balrog en el nuevo live action de Street Fighter

Las adaptaciones de videojuegos no paran y ahora es el turno de Street Fighter, la icónica saga de lucha de Capcom que tendrá una nueva película live action. Este proyecto marcará un reinicio de la franquicia en el cine y ya está generando gran expectativa entre los fanáticos.

UNA NUEVA VERSIÓN DE STREET FIGHTER EN CAMINO

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, se sabe que el guion está en manos de Dalan Musson, conocido por su trabajo en Capitán América: Brave New World y Falcon y el Soldado de Invierno. La dirección correrá a cargo de Kitao Sakurai, quien ha trabajado en producciones como Butterfly y Twisted Metal.

Con Legendary Pictures, Capcom y Paramount Pictures como productoras, la película promete una apuesta ambiciosa para conquistar tanto a los gamers de siempre como al público general.

50 CENT SORPRENDE COMO BALROG

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el elenco. En las últimas semanas se han revelado las primeras imágenes de algunos personajes, y recientemente se confirmó la participación del rapero 50 Cent en el papel de Balrog, el famoso boxeador de la saga.

El artista mostró un adelanto de cómo lucirá en esta versión, sorprendiendo a los fans que esperan ver un Balrog fuerte, imponente y con toda la energía del personaje original.

50 Cent has revealed his hairstyle for playing Balrog in the live-action ´STREET FIGHTER´ movie pic.twitter.com/75VNQlfxXc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 14, 2025

UN ELENCO CARGADO DE ESTRELLAS

Además de 50 Cent, la película reunirá a un reparto variado que da vida a los luchadores más icónicos de la saga. Entre ellos están:

Noah Centineo como Ken

Andrew Koji como Ryu

Callina Liang como Chun-Li

Cody Rhodes como Guile

Jason Momoa como Blanka

Andrew Schulz como Dan

Mel Jarnson como Cammy

Orville Peck en su debut como Vega

Joe Anoa'i como Akuma

Kyle Mooney como Marvin

Hirooki Goto como Honda

Olivier Richters como Zangief

Vidyut Jamwal como Dhalsim

David Dastmalchian como M. Bison

Con este reparto, la expectativa crece por ver cómo se trasladarán los combates y la esencia del videojuego a la gran pantalla.

ESTRENO CONFIRMADO

Street Fighter llegará a los cines de España el 16 de octubre de 2026. Con el peso de una de las franquicias de videojuegos más queridas y un elenco lleno de figuras, la cinta apunta a ser uno de los estrenos más comentados del año.