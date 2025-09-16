Coachella 2026 sorprende con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como estelares

De manera sorpresiva, el festival de música más influyente del mundo, Coachella, reveló este martes el cartel de su edición 2026, que tendrá como headliners a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, una alineación que mezcla pop, reguetón y nostalgia para hacer vibrar el desierto californiano.

El festival se llevará a cabo en su sede tradicional, el Empire Polo Club en Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

SABRINA CARPENTER, JUSTIN BIEBER Y KAROL G COMO ESTELARES

Entre los nombres confirmados destacan artistas de renombre como The XX, Nine Inch Nails, FKA twigs, Labrinth, Disclosure, Interpol, Major Lazer, Iggy Pop y hasta un misterioso espacio para Radiohead, cuyo show aún no está confirmado.

El poder latino también tendrá un papel protagónico, con Karol G encabezando uno de los días, además de la presencia de la brasileña Luísa Sonza y la representación mexicana con Cachirula & Loojan, quienes compartirán escenario con figuras internacionales.

El regreso de Justin Bieber a los escenarios y el ascenso meteórico de Sabrina Carpenter refuerzan la apuesta de Coachella por captar nuevas audiencias, mientras que artistas como BIGBANG, The Strokes, Major Lazer y Clipse aportan nostalgia y energía para un cartel que equilibra frescura y leyenda.

FECHAS, BOLETOS Y PRECIOS

La venta de boletos iniciará el próximo 19 de septiembre, mediante registro previo en el sorteo oficial.

Primera semana (10-12 de abril): 649 dólares (11 mil 909 pesos al tipo de cambio del 15 de septiembre).

649 dólares (11 mil 909 pesos al tipo de cambio del 15 de septiembre). Segunda semana (17-19 de abril): 549 dólares (10 mil 074 pesos).

UN COACHELLA LLENO DE SORPRESAS

El anuncio tomó por sorpresa a los fanáticos, ya que se realizó sin previo aviso a través de las redes oficiales del festival. La mezcla de géneros, que va desde el pop juvenil de Carpenter, el regreso global de Bieber y el impacto urbano de Karol G, hasta sonidos alternativos y electrónicos, promete hacer de Coachella 2026 una edición inolvidable.