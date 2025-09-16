Coachella 2026 sorprende con Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G como estelares

  • 24° C
Sep. 16, 2025
De manera sorpresiva, el festival de música más influyente del mundo, Coachella, reveló este martes el cartel de su edición 2026, que tendrá como headliners a Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, una alineación que mezcla pop, reguetón y nostalgia para hacer vibrar el desierto californiano.

El festival se llevará a cabo en su sede tradicional, el Empire Polo Club en Indio, California, durante dos fines de semana: del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

SABRINA CARPENTER, JUSTIN BIEBER Y KAROL G COMO ESTELARES

Entre los nombres confirmados destacan artistas de renombre como The XX, Nine Inch Nails, FKA twigs, Labrinth, Disclosure, Interpol, Major Lazer, Iggy Pop y hasta un misterioso espacio para Radiohead, cuyo show aún no está confirmado.

El poder latino también tendrá un papel protagónico, con Karol G encabezando uno de los días, además de la presencia de la brasileña Luísa Sonza y la representación mexicana con Cachirula & Loojan, quienes compartirán escenario con figuras internacionales.

El regreso de Justin Bieber a los escenarios y el ascenso meteórico de Sabrina Carpenter refuerzan la apuesta de Coachella por captar nuevas audiencias, mientras que artistas como BIGBANG, The Strokes, Major Lazer y Clipse aportan nostalgia y energía para un cartel que equilibra frescura y leyenda.

FECHAS, BOLETOS Y PRECIOS

La venta de boletos iniciará el próximo 19 de septiembre, mediante registro previo en el sorteo oficial.

  • Primera semana (10-12 de abril): 649 dólares (11 mil 909 pesos al tipo de cambio del 15 de septiembre).
  • Segunda semana (17-19 de abril): 549 dólares (10 mil 074 pesos).

UN COACHELLA LLENO DE SORPRESAS

El anuncio tomó por sorpresa a los fanáticos, ya que se realizó sin previo aviso a través de las redes oficiales del festival. La mezcla de géneros, que va desde el pop juvenil de Carpenter, el regreso global de Bieber y el impacto urbano de Karol G, hasta sonidos alternativos y electrónicos, promete hacer de Coachella 2026 una edición inolvidable.

