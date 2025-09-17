¿Adiós definitivo a Cousins? Esto dice Jenny Han sobre un posible spin-off de “El verano en que me enamoré”

La serie juvenil El verano en que me enamoré, basada en la trilogía literaria de Jenny Han, llegó a su fin tras conquistar a millones de espectadores en Prime Video desde su estreno en 2022.

El triángulo amoroso entre Belly Conklin y los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah, se convirtió en un fenómeno global que inundó las redes sociales con debates sobre cuál era el “team” favorito de los fans. Sin embargo, con el final de la tercera temporada, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿habrá spin-off?

El furor por la historia de Cousins Beach no solo ha girado en torno a sus protagonistas. Personajes como Steven y Taylor, o incluso Susannah y Laurel, también se han robado el cariño del público, lo que ha abierto la puerta a imaginar nuevas narrativas que amplíen este universo.

¿HABRÁ UN SPIN-OFF?

Jenny Han, autora de la trilogía y productora de la serie, no cerró la posibilidad de regresar a este proyecto. En entrevista con Pedestrian TV, declaró:

“Siempre estaré abierta de volver a este proyecto. Me encanta Cousins. Me encantan todos los personajes y los actores. ¿Cómo sería? No lo sé. Tendría que ser algo que me entusiasmara mucho creativamente”.

En otra conversación con Entertainment Weekly, Han añadió que la inspiración es clave: “Si la historia está ahí, ahí estoy. Como narrador, la inspiración te asalta constantemente. Si tuviera una idea genial que me entusiasmara y quisiera seguir contándola, y si las estrellas estuvieran emocionadas por hacerlo, entonces estaría dispuesta a llevarlo a cabo”.

Cabe recordar que la escritora ya había expandido otro de sus universos literarios: A todos los chicos de los que me enamoré, que más tarde derivó en el spin-off Besos, Kitty.

Vernon Sanders, director de televisión de Amazon MGM Studios, reveló en julio a Variety que el futuro de la franquicia depende de Jenny Han.

“Ella sabía desde el principio cómo quería hacer esto, así que nos hemos centrado en terminar bien la temporada. Una vez que se lance la versión completa, podremos conversar más con ella. Tiene nuevas ideas que se muere por desarrollar. Así que, sea lo que sea que Jenny quiera hacer, queremos hacerlo con ella”, señaló.

¿QUÉ HISTORIAS PODRÍAN EXPLORARSE?

Entre las propuestas más comentadas por los fans destacan:

Un spin-off de Steven y Taylor, cuya relación se consolidó como una de las favoritas de los espectadores.

de Steven y Taylor, cuya relación se consolidó como una de las favoritas de los espectadores. Una precuela sobre Susannah y Laurel , centrada en su amistad en la universidad.

, centrada en su amistad en la universidad. Un vistazo al futuro de Belly, Conrad y Jeremiah, mostrando cómo continúa su vida tras el desenlace de la serie original.

Además, al final del último capítulo de “El verano en que me enamoré” dejo un mensaje de despedida a los seguidores, Jenny Han dejó abierta la esperanza con una frase que ha encendido las especulaciones: “Tal vez nos volvamos a encontrar en otro verano en Cousins”.

Por ahora, no hay nada confirmado, pero el eco de este fenómeno televisivo hace pensar que Cousins Beach todavía tiene historias por contar.