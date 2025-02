Estas son las mejores películas románticas para ver en San Valentín, según la IA

Una excelente manera de disfrutar este día es con una película romántica que haga suspirar, reír o incluso soltar alguna lágrima

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El Día de San Valentín es una de las fechas más especiales para celebrar el amor y la amistad. Ya sea en pareja, con amigos o en solitario, una excelente manera de disfrutar esta jornada es con una película romántica que haga suspirar, reír o incluso soltar alguna lágrima.

Desde conmovedoras historias de amor hasta divertidas comedias románticas, el cine ha ofrecido a lo largo de los años un sinfín de opciones para los amantes del romance en la pantalla grande.

MEJORES PELÍCULAS PARA VER EN SAN VALENTÍN, SEGÚN LA IA

LA LA LAND (2016)

Este musical contemporáneo, protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, narra la historia de amor entre una aspirante a actriz y un pianista de jazz en Los Ángeles. Su combinación de romance, música y una estética visual impresionante la convierten en una opción ideal para esta fecha. Disponible en Disney+.

YO ANTES DE TI (ME BEFORE YOU, 2016)

Basada en la novela de Jojo Moyes, esta película cuenta la historia de Louisa, una joven que se convierte en la cuidadora de Will, un hombre que quedó paralizado tras un accidente. A medida que su relación evoluciona, surgen sentimientos que cambiarán sus vidas para siempre. Disponible en Amazon Prime Video.

CRAZY, STUPID, LOVE (2011)

Si buscas una comedia romántica con un elenco estelar, esta es una gran opción. Steve Carell interpreta a un hombre recién divorciado que recibe consejos de seducción de un carismático asesor, interpretado por Ryan Gosling. La película combina humor y romance en una historia llena de enredos y emociones. Disponible en Max.

A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ (2018)

Esta cinta juvenil basada en la novela de Jenny Han sigue a Lara Jean, una adolescente cuya vida amorosa se descontrola cuando las cartas secretas que escribió a sus enamorados son enviadas sin su conocimiento. Un filme encantador y ligero para quienes disfrutan de historias de amor adolescente. Disponible en Netflix.

EL DIARIO DE BRIDGET JONES (2001)

Un clásico de la comedia romántica protagonizado por Renée Zellweger, Colin Firth y Hugh Grant. La historia sigue a Bridget Jones, una mujer británica que enfrenta las complicaciones del amor, la autoestima y la vida adulta con un toque de humor y situaciones entrañables.

Cada una de estas películas ofrece una experiencia diferente, pero todas tienen algo en común: el amor en todas sus formas. Ya sea que se busque una historia conmovedora, un musical espectacular o una comedia divertida, estas opciones son perfectas para celebrar San Valentín con el corazón lleno de emociones.