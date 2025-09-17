  • 24° C
Disney confirma Camp Rock 3 con los Jonas Brothers: ¿Regresará a la pantalla Demi Lovato?

Tras 15 años del estreno de la segunda entrega, Disney confirmó oficialmente la producción de Camp Rock 3

Sep. 17, 2025
Después de más de una década de rumores y especulaciones, Disney confirmó oficialmente la producción de Camp Rock 3, la tercera entrega de la popular saga juvenil que lanzó al estrellato a los Jonas Brothers y a Demi Lovato.

La noticia se dio a conocer este miércoles a través de las redes sociales de Disney, donde también se reveló que el rodaje ya comenzó en Vancouver, Canadá.

"¡¡Estamos de vuelta!! #CampRock3 ya está en producción!!", publicó la compañía en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos, quienes llevaban años pidiendo la secuela.

JONAS BROTHERS REGRESAN AL CAMPAMENTO, ¿REGRESA DEMI LOVATO?

Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus icónicos papeles de la banda Connect 3, personajes que marcaron a toda una generación. Junto a ellos volverá la actriz Maria Canals-Barrera, conocida por interpretar a Connie, la madre de Mitchie Torres.

A través de Instagram, los Jonas Brothers confirmaron su participación con un video especial en las locaciones del campamento de verano en Vancouver, Canadá, con la descripción "Good morning campers".

Aunque Demi Lovato no participará en pantalla, la cantante de 33 años se sumó al proyecto como productora ejecutiva. A través de una historia en Instagram, compartió una fotografía de su participación en la primera cinta con la frase: "¡Otro más, pero que sea un campamento! ¡Buena suerte a la próxima generación de campistas!".

La también actriz colaborará en la producción junto a Tim Federle, los Jonas Brothers, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

NUEVO ELENCO CONFIRMADO

La película de Disney presentará además a un grupo de nuevos talentos que darán vida a los campistas, entre los que destacan:

  • Sherry Cola (Lark)
  • Liamani Segura (Sage)
  • Malachi Barton (Fletch)
  • Lumi Pollack (Rosie)
  • Hudson Stone (Desi)
  • Casey Trotter (Cliff)
  • Brooklynn Pitts (Callie)
  • Ava Jean (Madison)

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, aseguró que esta tercera entrega representa un momento clave para la franquicia: "Revivirlo con Kevin, Joe, Nick y Demi es un punto de inflexión, y estamos deseando volver a presentar este mundo a una nueva generación".

Cabe recordar que Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) se encuentran entre las películas originales más exitosas de Disney Channel, con canciones que permanecen en la memoria de los fans.

La nueva cinta se estrenará en Disney+ y Disney Channel, aunque la compañía aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
