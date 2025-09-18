31 Minutos tendrá su sesión en Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

La serie chilena 31 Minutos, que ha marcado a varias generaciones con su humor irreverente y su inolvidable música, se prepara para brillar en uno de los escenarios más icónicos del mundo musical: el Tiny Desk Concert de NPR Music.

31 MINUTOS Y SU INFLUENCIA EN LA CULTURA HISPANA

La noticia ha generado gran entusiasmo entre fanáticos de todas las edades. Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto del elenco de 31 Minutos han acompañado a la juventud durante más de dos décadas, consolidándose como íconos culturales y figuras entrañables dentro del pop latino.

Sus canciones, que combinan humor, crítica social y melodías pegajosas, hacen de cada presentación un evento único. Esta oportunidad en Tiny Desk no será la excepción y se anticipa como un show íntimo, lleno de magia y recuerdos para los seguidores de la serie.

¿QUÉ ES EL TINY?

Esta presentación formará parte de El Tiny, la edición anual dedicada a los artistas latinos con motivo del Mes de la Herencia Hispana, y promete ser un espectáculo cargado de nostalgia y talento.

El Tiny 2025 celebra su quinta edición, mostrando el talento latino en el formato característico de Tiny Desk, que privilegia lo acústico, instrumental e íntimo.

La serie comenzó el 15 de septiembre y concluirá el 15 de octubre, reuniendo a 11 artistas que reflejan la diversidad y la influencia global de la música latina.

Entre los conciertos confirmados se encuentran:

Fito Páez - 15 de septiembre

- 15 de septiembre Lido Pimienta - 19 de septiembre

- 19 de septiembre Carlos Vives - 23 de septiembre

- 23 de septiembre Adrian Quesada - 30 de septiembre

- 30 de septiembre Rubio - 2 de octubre

- 2 de octubre Gloria Estefan - 10 de octubre

- 10 de octubre Silvana Estrada - 15 de octubre

El concierto de 31 Minutos se estrenará el lunes 6 de octubre, mientras que Macario Martínez, el único artista mexicano de la alineación, presentará su concierto dos días después, consolidando el crecimiento que ha tenido tras volverse viral en TikTok.

¿CÓMO SON LOS TINYDESK CONCERTS?

Para quienes no estén familiarizados, el Tiny Desk Concert es una serie de presentaciones íntimas producidas por NPR Music, donde los artistas muestran su talento de manera directa y sencilla, sin grandes producciones, permitiendo disfrutar de su música en su forma más pura.

Esta quinta edición dedicada a la música latina confirma que El Tiny continúa siendo un espacio clave para celebrar la riqueza cultural de artistas de habla hispana y portuguesa en todo el mundo.

Sin duda, la pregunta para los fanáticos es: ¿qué canción de 31 Minutos te gustaría escuchar en El Tiny Desk?