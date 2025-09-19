  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 19 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Christian Nodal desata polémica en redes tras supuestamente mirar fijamente a fan en concierto

Durante el concierto gratuito de Nodal en Morelia el 15 de septiembre, una fan aseguró que el cantante no dejaba de mirarla

Sep. 19, 2025
Christian Nodal desata polémica en redes tras supuestamente mirar fijamente a fan en concierto

El pasado 15 de septiembre, durante el concierto gratuito que Christian Nodal ofreció en Morelia, una joven fanática desató un verdadero revuelo en redes sociales tras afirmar que el cantante de regional mexicano no dejaba de mirarla durante toda la presentación.

La historia se volvió viral rápidamente y generó múltiples reacciones entre internautas y medios especializados en entretenimiento.

FAN CAUSA ESCÁNDALO EN REDES CON POLÉMICO VIDEO DE NODAL

Lay Marcamsa, compartió en TikTok un video de la presentación de Christian Nodal en Morelia, ella recopiló varios momentos en los que el intérprete regional mexicano dirige la mirada hacia el palco donde ella se encontraba, además de hacer señas de enviar besos y lanzar uno de los sombreros que utilizo durante el show.

"Contando las veces que Nodal volteó a mi palco", escribió la usuaria en la descripción de la publicación, que pronto comenzó a generar miles de comentarios y reacciones divididas.

La situación tomó mayor fuerza cuando Lay mostró en un segundo clip cómo logró quedarse con el sombrero gracias a la ayuda de su madre. Sin embargo, la escena no estuvo libre de drama, pues la mujer terminó con una herida en el rostro tras forcejear con otros asistentes que también buscaban quedarse con el accesorio.

El episodio se volvió viral rápidamente y dividió opiniones entre los internautas: mientras algunos celebraron el gesto de cercanía de Nodal hacia sus fans, otros recordaron sus declaraciones recientes en entrevista con Adela Micha, en la que aseguró tener "un alma enamorada".

Los comentarios no tardaron en inundar las redes con frases como: "Si te vuelves su amante no te funamos""Recuerden que nació con el alma enamorada", "Si te organizas bien, te casas en diciembre", "Todos son adultos no? No dañarás ningún corazón".

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente ni sobre la viralización del video. Este episodio se suma a una serie de situaciones en las que el cantante ha sido protagonista de polémicas por su interacción con el público y su vida personal

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Exconductor de "Extranormal" ahora forma parte del programa de Televisa "Hoy"
Farándula

Exconductor de "Extranormal" ahora forma parte del programa de Televisa "Hoy"

Septiembre 18, 2025

Dejó además la competencia en "Venga la Alegría"; también cuenta con su propio canal de YouTube donde tiene millones de reproducciones

Adrián Marcelo sorprende al regalar 30 mil pesos a madre de familia que pidió ayuda en redes
Farándula

Adrián Marcelo sorprende al regalar 30 mil pesos a madre de familia que pidió ayuda en redes

Septiembre 18, 2025

El mensaje llamó la atención de los usuarios, quienes lo compartieron hasta que llegó al propio creador de contenido

31 Minutos tendrá su sesión en Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana
Farándula

31 Minutos tendrá su sesión en Tiny Desk para celebrar el Mes de la Herencia Hispana

Septiembre 18, 2025

Como representante de Chile, la serie que ha acompañado a la juventud durante más de dos décadas presentará sus icónicas canciones en este espacio