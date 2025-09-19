Christian Nodal desata polémica en redes tras supuestamente mirar fijamente a fan en concierto

El pasado 15 de septiembre, durante el concierto gratuito que Christian Nodal ofreció en Morelia, una joven fanática desató un verdadero revuelo en redes sociales tras afirmar que el cantante de regional mexicano no dejaba de mirarla durante toda la presentación.

La historia se volvió viral rápidamente y generó múltiples reacciones entre internautas y medios especializados en entretenimiento.

FAN CAUSA ESCÁNDALO EN REDES CON POLÉMICO VIDEO DE NODAL

Lay Marcamsa, compartió en TikTok un video de la presentación de Christian Nodal en Morelia, ella recopiló varios momentos en los que el intérprete regional mexicano dirige la mirada hacia el palco donde ella se encontraba, además de hacer señas de enviar besos y lanzar uno de los sombreros que utilizo durante el show.

"Contando las veces que Nodal volteó a mi palco", escribió la usuaria en la descripción de la publicación, que pronto comenzó a generar miles de comentarios y reacciones divididas.

La situación tomó mayor fuerza cuando Lay mostró en un segundo clip cómo logró quedarse con el sombrero gracias a la ayuda de su madre. Sin embargo, la escena no estuvo libre de drama, pues la mujer terminó con una herida en el rostro tras forcejear con otros asistentes que también buscaban quedarse con el accesorio.

El episodio se volvió viral rápidamente y dividió opiniones entre los internautas: mientras algunos celebraron el gesto de cercanía de Nodal hacia sus fans, otros recordaron sus declaraciones recientes en entrevista con Adela Micha, en la que aseguró tener "un alma enamorada".

Los comentarios no tardaron en inundar las redes con frases como: "Si te vuelves su amante no te funamos", "Recuerden que nació con el alma enamorada", "Si te organizas bien, te casas en diciembre", "Todos son adultos no? No dañarás ningún corazón" .

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado oficialmente sobre el incidente ni sobre la viralización del video. Este episodio se suma a una serie de situaciones en las que el cantante ha sido protagonista de polémicas por su interacción con el público y su vida personal