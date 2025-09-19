¿Qué es todo lo que se sabe del caso de D4VD? El rapero acusado de asesinar a una menor de edad

El caso de d4vd (nombre real David Anthony Burke) ha conmocionado al público: una adolescente de 15 años, Celeste Rivas, fue hallada muerta dentro de un auto Tesla registrado a nombre del cantante. A continuación se detalla lo que hasta ahora se conoce del suceso, con información recopilada de fuentes oficiales y medios reconocidos.

QUIÉN ES CELESTE RIVAS

Celeste Rivas fue identificada como la menor desaparecida desde el 5 de abril de 2024, originaria de Lake Elsinore, condado de Riverside, California. En ese momento tenía 13 años.

Según el examinador médico del condado de Los Ángeles, su cuerpo fue encontrado severamente descompuesto. Tenía cabello negro ondulado, vestía un top sin mangas tipo "tube top", leggins negros, aretes metálicos y una pulsera amarilla de cadena. También portaba un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra "Shhh...", detalle que llamó la atención porque coincide con un tatuaje que tiene d4vd.

CÓMO SE DESCUBRIÓ EL CADÁVER

El 8 de septiembre de 2025, empleados de un depósito de vehículos en Hollywood reportaron un olor fétido que provenía de un Tesla abandonado, vehículo que estaba registrado a nombre de d4vd.

El auto había sido remolcado días antes tras ser abandonado en Hollywood Hills, y permaneció estacionado varios días antes del hallazgo.

Los restos se encontraron dentro de una bolsa plástica en el maletero delantero del Tesla.

#CelesteRivas vanished in 2024. This month, her body was found in LA. Here´s everything we know so far. A thread



Celeste´s remains were found in Los Angeles, more than a year after she was reported missing from Lake Elsinore. #d4vid pic.twitter.com/7mMhVUZFJo — ?? L??E??G?? ?C??Y?? ?? (@iamlegacy23) September 18, 2025

ESTADO LEGAL DEL CASO

Hasta ahora, no se ha presentado ninguna acusación formal contra d4vd. Las autoridades han dicho que aún no tienen información suficiente para imputar cargos.

La policía de Los Ángeles mantiene el caso como una investigación de muerte, tratándola con la gravedad de un posible homicidio, aunque la causa aún no se ha determinado.

Se obtuvo una orden de cateo para una casa en Hollywood Hills vinculada al cantante, de donde se recolectaron dispositivos electrónicos y computadoras.

CONSECUENCIAS PÚBLICAS Y PROFESIONALES

d4vd canceló varias fechas de su gira en Estados Unidos después de que se confirmara la identidad del cuerpo como Celeste Rivas mientras que marcas y organizaciones relacionadas con el rapero han comenzado a distanciarse de él, retirando campañas y colaboraciones programadas.

PREGUNTAS QUE AÚN SIGUEN ABIERTAS

No está claro cómo Celeste llegó al auto ni el momento exacto de su fallecimiento.

Tampoco se ha confirmado si existía una relación directa entre la menor y el rapero, más allá de coincidencias como el tatuaje y algunas imágenes que circulan en internet.

El dictamen oficial del forense sobre la causa de muerte aún no se ha hecho público.

PANORAMA ACTUAL DEL CASO

El caso de Celeste Rivas y su hallazgo en el vehículo de d4vd sigue bajo investigación. Aunque los indicios apuntan hacia el entorno del rapero, hasta el momento no hay pruebas concluyentes que lo responsabilicen directamente. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer cómo y por qué terminó la menor dentro del auto del artista.