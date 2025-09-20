  • 24° C
Sep. 20, 2025
Frankenstein de Guillermo del Toro: Estas son las fechas de estreno en cines y Netflix en México

El universo del cine de terror y fantasía se prepara para uno de los estrenos más esperados del año 2025: Frankenstein, la versión que Guillermo del Toro ha creado a partir del clásico de Mary Shelley.

Esta adaptación promete un acercamiento único al monstruo y a su creador, con un enfoque visual y narrativo que solo del Toro puede ofrecer, combinando terror, emoción y un diseño visual impresionante.

PREESTRENO EN CINES

A diferencia de otras producciones de Netflix, que suelen debutar directamente en la plataforma, Frankenstein hará una excepción.

La película contará con un estreno limitado en salas de cine, incluyendo algunas salas Imax seleccionadas, lo que permitirá a los espectadores experimentar la historia en una escala visual que solo el formato cinematográfico puede ofrecer.

Rich Gelfond, CEO de Imax, destacó que "Frankenstein e Imax son una gran sinergia. Es grande. Imax es grande, ruidoso", anticipando que la experiencia será impactante.

¿CUÁNDO ESTARÁ FRANKENSTEIN EN CINES EN MÉXICO?

El preestreno limitado en cines está programado para el 17 de octubre de 2025 y se realizará en ciudades seleccionadas.

Esta proyección permitirá a los fanáticos apreciar cada detalle del diseño de producción, los efectos especiales y la intensidad de la narrativa, ofreciendo una experiencia inmersiva que difiere notablemente de verla en una pantalla doméstica.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE FRANKENSTEIN EN NETFLIX MÉXICO?

Posteriormente, el estreno en Netflix será el 7 de noviembre de 2025, fecha en la que la película estará disponible para todo el público alrededor del mundo, permitiendo disfrutar de la obra de Guillermo del Toro desde la comodidad del hogar.

Del Toro ha señalado que su versión de Frankenstein busca ser más humana y emocional que las interpretaciones tradicionales, explorando la soledad, el deseo de aceptación y la complejidad de la creación.

El reparto incluye a reconocidos actores como Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Sofia Galasso y Felix Kammerer.

Con su estilo visual característico y su minuciosa atención al detalle, la película promete ser un espectáculo tanto para los ojos como para el corazón.

Para los amantes del cine de terror, fantasía y del estilo único de Guillermo del Toro, Frankenstein se perfila como un estreno imperdible que combina horror, emoción y una reinterpretación moderna de un clásico que ha fascinado generaciones.

