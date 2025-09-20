Productora de La Casa de los Famosos México aclara supuesta relación con El Guana

La Casa de los Famosos México continúa acaparando la atención del público, y uno de sus protagonistas indiscutibles es Luis Rodríguez, mejor conocido como El Guana.

Desde su incorporación al equipo ‘Día’ por decisión de Elaine Haro, el comediante ha destacado no solo por su carisma, sino también por su desempeño en las pruebas del líder, lo que le ha permitido avanzar semana tras semana y mantenerse a salvo de la nominación gracias a la inmunidad.

¿LA PRODUCCIÓN TIENE FAVORITISMO CON EL GUANA?

La dinámica de las pruebas del líder dentro del reality ha generado múltiples especulaciones entre los televidentes, quienes han interpretado el éxito de El Guana como un posible favoritismo por parte de la producción.

Incluso, se ha sugerido un supuesto vínculo sentimental entre El Guana y Rosa María Noguerón, productora del programa, un rumor que circula con frecuencia cada temporada.

PRODUCTORA DE LCDLF MÉXICO CLARA SUPUESTA RELACIÓN CON EL GUANA

Durante una rueda de prensa reciente, Noguerón fue interrogada sobre esta versión y, con humor, negó cualquier relación romántica con el actor de 38 años.

“No sé a cuál novio me han puesto, pero la realidad es que se volvió buen chiste decir que tengo novio, cada temporada lo dicen”, comentó.

La productora enfatizó que toma con ligereza las especulaciones que circulan en redes sociales, pero invitó al público a diferenciar entre rumores y hechos: “Si lo dicen como broma, me presto”, afirmó.

No es la primera vez que La Casa de los Famosos enfrenta este tipo de comentarios. Noguerón recordó que ediciones anteriores también estuvieron marcadas por rumores de supuestos tratos preferenciales hacia algunos participantes, como fue el caso de Jorge Losa en la primera temporada.

¿QUIÉN ES EL GUANA?

Luis Rodríguez, originario de Guanajuato y nacido en 1987, comenzó su carrera en el teatro con producciones como “La obra que sale mal”, “The Prom” y “Jesucristo Superestrella”.

Posteriormente, se consolidó en la televisión a través de programas de comedia como “Me caigo de risa” y series como “Una familia de diez”, “Cita a ciegas” y “Más noche”. Su paso por La Casa de los Famosos México ha consolidado su presencia mediática y ha confirmado que su estrategia dentro del reality sigue dando frutos, pese a los rumores que lo rodean