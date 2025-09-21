La Casa de los Famosos México: Te mostramos al octavo eliminado del reality show

La noche de eliminación de La Casa de los Famosos México es uno de los momentos más esperados del reality, ya que se van haciendo menos los habitantes que podrían ganarse el jugoso premio de cuatro millones de pesos más un bono adicional.

Y es que este programa es de los más vistos en todo el país, ya que siempre es atractivo ver en su "hábitat natural" a los famosos, esos personajes que suelen mostrarse siempre bien vestidos.

Ahora bien, las votaciones iniciaron y que esta vez hubo cuatro nominados; pero Aldo de Nigris salió de la placa de en riesgo después de que Abelito lo salvara.

Finalmente, y aunque muchos contaban con grandes simpatías, al final de cuentas el público decidió quién abandonaría la casa más famosa y vista de México.

Y EL OCTAVO ELIMINADO ES...

Luego del conteo de votos, y de esa expectación que te pone más nervioso que nunca, se anunció al octavo nombre que se suma a la lista de eliminados.

"En mis manos la decisión del público y el público dice que quién abandona la casa esta noche tras 57 días es", dijo Galilea Montijo a la vez que los invitó a salir al jardín.

Y el menos favorecido, dijo la conductora estelar de La Casa de los Famosos México 2025 fue "El Guana", ya que recibió la menor cantidad de votos.

Así las cosas, el reality está dando estertores, pues ya resta poco para que se descubra quién fue el mero, mero del programa.