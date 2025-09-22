LCDLF: ¿Quién de los habitantes ha ganado más seguidores en redes sociales?

Tras la salida de Guana este domingo deLa Casa de los Famosos México, el reality entra en su recta final con solo siete participantes rumbo a la gran final del próximo 5 de octubre.

Aunque todos buscan llevarse el premio de 4 millones de pesos, algunos ya han salido ganando al lograr un crecimiento notable en redes sociales, lo que les asegura mayor exposición mediática más allá del programa.

ASÍ HA SUBIDO SU NÚMERO DE SEGUIDORES

Un análisis de los seguidores en Instagram antes y después de su entrada a la casa revela quiénes han despertado más interés entre el público:

Aaron Mercury : de 5.2 a 5.6 millones (+400 mil)

: de 5.2 a 5.6 millones (+400 mil) Alexis Ayala : de 1.1 a 1.2 millones (+100 mil)

: de 1.1 a 1.2 millones (+100 mil) Aldo de Nigris : de 844 mil a 2.1 millones (+1.25 millones)

: de 844 mil a 2.1 millones (+1.25 millones) Dalilah Polanco : de 335 mil a 521 mil (+186 mil)

: de 335 mil a 521 mil (+186 mil) Mar Contreras : de 208 mil a 508 mil (+300 mil)

: de 208 mil a 508 mil (+300 mil) Shiky : de 163 mil a 304 mil (+141 mil)

: de 163 mil a 304 mil (+141 mil) Abelito: de 650 mil a 2.3 millones (+1.65 millones)

ABELITO Y ALDO, LOS GRANDES GANADORES EN REDES

El caso más destacado es el de Abelito, quien ha sumado alrededor de 1.65 millones de nuevos seguidores, triplicando su alcance digital en pocas semanas. Muy cerca está Aldo de Nigris, que pasó de menos de un millón a superar los dos, con un crecimiento de 1.25 millones de seguidores.

Ambos son los que más interés han generado en la audiencia, posicionándose como figuras emergentes del entretenimiento más allá del ámbito deportivo o musical que los dio a conocer.

EL IMPACTO DE CRECER EN REDES SOCIALES

De acuerdo a sitios especializados, este incremento no solo representa popularidad, también abre oportunidades en diferentes frentes como son las siguientes:

Mayor alcance para proyectos personales : los convierte en más atractivos para futuros contratos en televisión, cine o música.

: los convierte en más atractivos para futuros contratos en televisión, cine o música. Ingresos por publicidad y colaboraciones : un perfil con millones de seguidores es atractivo para marcas que buscan influencers consolidados.

: un perfil con millones de es atractivo para marcas que buscan influencers consolidados. Construcción de marca personal: la exposición mediática les permite consolidar una imagen pública y mantenerse vigentes después del reality.

MAR Y DALILAH CON PERFIL BAJO PERO HAN DIPLICADO SEGUIDORES

En menor medida, otros participantes como Mar Contreras y Dalilah Polanco también han duplicado su número de seguidores, lo que significa una base sólida de fans que puede respaldar sus próximos proyectos artísticos. Por lo que, de mantenerse una semana más o lograr llegar a la final, seguramente aumentarán todavía más la cantidad de personas que las sigue.