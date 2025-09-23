  • 24° C
Farándula

¿Quién podría ser el cantante en riesgo, según las teorías, tras la predicción de Mhoni Vidente?

La predicción mantiene en alerta tanto a la industria musical como al público, que espera que estas palabras no se conviertan en una realidad

Sep. 23, 2025
Mhoni Vidente alerta sobre posible asesinato
Desde que Mhoni Vidente lanzó su predicción sobre la posible muerte violenta de un joven cantante del regional mexicano, los fans y medios han especulado fuertemente sobre su identidad. Aquí te presentamos lo que se sabe y las teorías que circulan en redes sociales.

LO QUE SE SABE CON CERTEZA

  • La astróloga aseguró que la víctima sería un cantante del regional mexicano de entre 25 y 31 años.
  • El atentado podría ocurrir en un concierto o al bajar del escenario.
  • Los lugares mencionados fueron Chihuahua o Monterrey, en Nuevo León.

TEORÍAS QUE CIRCULAN ENTRE LOS SEGUIDORES

A partir de estas pistas, en redes sociales los seguidores comenzaron a especular sobre quién podría ser. Algunos de los nombres más mencionados son:

  • Christian Nodal: Tiene la edad aproximada y es una de las máximas figuras del regional mexicano. Su gran popularidad y algunas polémicas pasadas lo colocan como candidato en las teorías.
  • Junior H: También cumple con el rango de edad y mantiene una agenda activa de conciertos, sobre todo en ciudades como Monterrey.
  • Peso Pluma: Aunque no está confirmado, muchos lo mencionan por su fama internacional, su juventud y la constante exposición en escenarios masivos.
  • Gabito Ballesteros: Considerado una promesa del regional, algunos creen que encaja en el perfil por su edad y participación en giras recientes.
QUÉ TEORÍAS PARECEN MENOS PROBABLES

Hasta ahora, no hay pruebas de que alguno de estos cantantes haya recibido amenazas relacionadas con la predicción. Las especulaciones se basan principalmente en la edad, la popularidad y el hecho de presentarse en escenarios importantes.

REFLEXIÓN SOBRE LA CREDIBILIDAD

Las predicciones de Mhoni Vidente han generado atención en el pasado por coincidir con algunos hechos reales, pero al no dar nombres concretos, se abre la puerta a rumores y teorías sin sustento. Esto provoca preocupación entre los seguidores y pone en el centro a varios artistas sin evidencia sólida que los vincule con un riesgo real.

La industria del regional mexicano sigue en alerta, pero por ahora, la identidad del cantante mencionado por la vidente continúa siendo un misterio.

Brayam Chávez
