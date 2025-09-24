Chayanne hace historia en Los Mochis con concierto sold out en el Chevron Park

La noche del martes 23 de septiembre quedará grabada en la memoria de miles de mochitenses y visitantes que abarrotaron el Chevron Park para presenciar el regreso de Chayanne a Sinaloa, en el marco de su gira mundial "Bailemos Otra Vez Tour 2025".

Con un lleno total de 16 mil asistentes, el concierto fue catalogado como uno de los más importantes que ha vivido la ciudad.

CHAYANNE HACE HISTORIA EN LOS MOCHIS CON CONCIERTO SOLD OUT

Desde tempranas horas del día, las filas kilométricas daban cuenta de la expectación generada por el llamado "Papá de América". La entrada se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y organización, con apoyo de vigilancia, perros entrenados y servicios médicos.

El espectáculo inició a las 21:13 horas, cuando el escenario se iluminó y el cantante apareció interpretando "Bailemos Otra Vez", desatando la euforia colectiva.

Durante más de dos horas, Chayanne recorrió sus mayores éxitos como "Atado a tu amor", "Provócame", "Tiempo de vals" y "Torero", con el que cerró una velada que combinó baile, emoción y nostalgia.

El público no solo fue de locales de Los Mochis, también llegaron personas de otros municipios de Sinaloa, asimismo de otros estados como Sonora, Guanajuato, Monterrey, Ciudad de México, Durango y Tabasco. Además de visitantes internacionales desde ciudades como Las Vegas, Nueva York y San Diego, convirtió al Chevron Park en un punto de encuentro multicultural.

Con un escenario de 50 metros de largo por 20 de ancho, pantallas gigantes, vestuarios brillantes y coreografías acompañadas por bailarines y músicos, la producción cumplió con los estándares de un espectáculo internacional.

Chayanne conmovido durante el concierto, agradeció al público mochitense: "Mi gente linda, qué placer tan grande estar en Los Mochis, es un gusto de corazón estar esta noche con todos ustedes, esa energía tan bella me la pegaron. Quiero darles a todos la bienvenida y las gracias por pasar esta noche tan fantástica".

La salida de los asistentes se realizó de manera ordenada, cerrando una jornada que no solo consolidó a Los Mochis como escenario de eventos internacionales, sino que reafirmó el lugar de Chayanne como uno de los artistas más queridos y vigentes de América Latina, con 47 años de trayectoria y 56 de edad.