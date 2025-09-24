Ricardo Pérez y Slobotzky enfrentan denuncia por comentarios en episodio de La Cotorrisa

La polémica en torno a los creadores de contenido, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, protagonistas del popular pódcast de humor La Cotorrisa, sigue creciendo y parece lejos de apagarse.

A la disputa mediática que Ricardo mantiene con reporteros de espectáculos por sus burlas sobre Susana Zabaleta, ahora se suma una denuncia por presunto acoso sexual que involucra tanto a él como a su compañero.

¿POR QUÉ SURGE LA DENUNCIA EN CONTRA DE LA COTORRISA?

La denuncia fue presentada por Jesica Bustos, esposa del influencer y comediante Xuxo Dom, quien señaló que durante el episodio 308 del programa, titulado "Confundió mi declaración con un asalto", se realizaron comentarios ofensivos y con connotación sexual en su contra.

Según Bustos, dichas expresiones afectaron su integridad y autoestima, motivo por el cual decidió proceder legalmente:

"Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información", explicó la influencer a través de sus redes sociales.

Aunque en un inicio no mencionó nombres, el paparazzi Arturo Gallegos detalló que en dicho episodio los comediantes Ricardo, Slobotzky e Iván Mendoza hicieron bromas sobre Xuxo y, en tono de comedia, realizaron alusiones sobre el físico de su esposa. "Ella, como es normal, termina indignada", apuntó el reportero.

XUXO DOM RESPONDE A LOS COMENTARIOS DE LA COTORRISA

Por su parte, Xuxo Dom expresó su decepción mediante un video en redes sociales. "Yo los consideraba amigos, sé que todo es entre broma... pero ya cuando se meten con mi familia, en este caso con mi esposa, es una falta de respeto", afirmó. Jesica calificó los comentarios como "de mal gusto".

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LOS CONDUCTORES DE LA COTORRISA?

Tras la reacción, los conductores de La Cotorrisa ofrecieron una disculpa pública en su canal de YouTube y eliminaron el fragmento del episodio señalado. Sin embargo, el proceso legal continúa abierto y podría llegar a judicializarse en los próximos meses.

Este nuevo conflicto estalla mientras Ricardo Pérez enfrenta otra controversia con la prensa de espectáculos.

En episodios recientes de No Tenemos Vida, el spin-off de La Cotorrisa, el comediante ironizó sobre los reporteros que lo cuestionaron en el aeropuerto por sus declaraciones hacia Susana Zabaleta, llegando incluso a parodiar la cobertura de los medios con un supuesto "grupo de choque".