Farándula

Ricky Martin regresa a México en 2026: ¿Qué ciudades visitará y cómo comprar boletos?

El cantante boricua anunció el regreso de sus conciertos a nuestro país con siete conciertos en una primeta etapa

Sep. 24, 2025
Sus shows siempre están llenos de sorpresas para sus fanáticos.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin estará de vuelta en México en 2026 con su nueva gira "Ricky Martin Live". El artista ha confirmado al menos siete conciertos en diferentes ciudades del país, comenzando en marzo del próximo año.

FECHAS Y CIUDADES CONFIRMADAS PARA LOS CONCIERTOS

  • Jueves 12 de marzo: Querétaro, Autódromo de Querétaro
  • Sábado 14 de marzo: Ciudad de México, Estadio Fray Nano
  • Miércoles 18 de marzo: Guadalajara, Estadio Panamericano
  • Viernes 20 de marzo: Monterrey, Estadio Walmart Park
  • Domingo 22 de marzo: Chihuahua, Estadio Monumental
  • Martes 24 de marzo: León, Explanada Poliforum
  • Sábado 28 de marzo: Mérida, Parque de Beisbol Kukulcán

¿CUÁNDO Y DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS?

La venta general de boletos comenzará el 2 de octubre de 2025, a partir de las 11:00 AM, a través de la plataforma funticket.mx.

UNA EXPERIENCIA QUE VALE LA PENA VIVIR

Los conciertos de "Ricky Martin Live" prometen una experiencia musical inolvidable de 90 minutos, con un repertorio de sus mayores éxitos como "Livin´ la Vida Loca", "She Bangs", "María" y "The Cup of Life".

Además, los shows contarán con una producción visual impresionante, con iluminación de vanguardia, bailarines y una banda en vivo que harán de cada presentación un espectáculo multisensorial.

César Leyva
