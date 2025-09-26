  • 24° C
Farándula

Ivet Playà reaparece y revela nuevos detalles sobre su polémica con Alejandro Sanz

A través de redes sociales Playà compartió una cronología de los hechos, en la que aseguró sentirse utilizada tanto emocional como sexualmente

Sep. 26, 2025
Tras meses de silencio, Ivet Playà, la exfanática que en junio pasado acusó a Alejandro Sanz de ser un "depredador sexual", reapareció en redes sociales para dar nuevos detalles sobre la polémica relación que sostuvo con el cantante español.

A través de sus plataformas digitales, Playà compartió una cronología de los hechos, en la que aseguró sentirse utilizada tanto emocional como sexualmente por el intérprete de "La fuerza del corazón".

Ivet detalló que su historia con Sanz comenzó con admiración por su música y su carrera, pero con el tiempo la relación se tornó desigual y con manipulación. Según relató, en marzo de este año quería hablar en prensa sobre lo sucedido; en abril, recibió una propuesta económica para mantener silencio; y en junio, su versión fue desacreditada públicamente, a pesar de no existir evidencia en su contra.

imagen-cuerpo

 "Alejandro Sanz tenía (y sigue teniendo) novia y pretendía al mismo tiempo seguir utilizándome como objeto sexual", escribió, generando nuevamente un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

En junio, la exfanática había contado públicamente que su vínculo con Sanz pasó de una relación de admiración a una interacción íntima en la que se sintió manipulada y emocionalmente presionada. Incluso calificó al cantante como "un depredador sexual", acusación que provocó un fuerte debate mediático sobre la conducta del artista y el abuso de poder en relaciones desiguales entre celebridades y seguidores.

RESPUESTA DE ALEJANDRO SANZ

Por su parte, Alejandro Sanz ha defendido su reputación y agradecido a sus seguidores por el apoyo recibido. "A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formáis parte de este sueño; nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin", declaró el cantante.

Sanz continúa con su gira "¿Y ahora qué?", que contempla tres fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México los días 9, 10 y 31 de octubre, lo que coincide con la cobertura mediática de la polémica, manteniendo la atención tanto de fans como de críticos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
