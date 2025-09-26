  • 24° C
Farándula

Su majestad La Brissa vuelve a grabaciones con Pepe´s Office

Los de Estación Corral se encuentran California, grabando con el creador de contenido Pepe´s Office

Sep. 26, 2025
El orgullo de Estacion Corral traspasando fronteras.
No es la primera vez que La Brissa graba con Pepe Garza, ya que hace algunos años la agrupación visitó sus oficinas para promocionar su reciente tema "La Colales", canción que le dio la vuelta al mundo y logró que La Brissa permaneciera por mucho tiempo en las listas de popularidad en todas las plataformas digitales.

¿QUIÉN ES PEPE´S OFFICE?

José Garza, más conocido como Pepe´s Office, es un productor, compositor y youtuber que radica en Estados Unidos. Por sus oficinas han pasado grandes artistas como Peso Pluma, Ernesto BarajasGrupo Laberinto, Natanael Cano, entre otros. Cada vez que un cantante o artista llega a la cima, José Garza ha tenido la oportunidad de entrevistarlo.

EVOLUCIÓN DE SU MAJESTAD LA BRISSA

Desde la última vez que La Brissa estuvo con Pepe Garza, varios músicos han concluido su ciclo con la agrupación, Sin embargo, La Brissa no ha dejado de sonar, y recientemente lanzaron una colaboración con Javier Rosas, en un álbum donde mezclaron éxitos de la agrupación y estrenaron grandes temas como "Hola, ¿cómo estás?", "Pídeme la luna" y "Adolescente y bonita".

imagen-cuerpo

La Brissa estará presente en la Mexican Baseball Fiesta el próximo 28 de septiembre, como parte de su gira por Estados Unidos.

Fernando Domínguez
