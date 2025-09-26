La Casa de los Famosos México 2025: Xavi pondrá a bailar a los habitantes en la fiesta de este viernes, ¿Dónde verlo?

La Casa de los Famosos México 2025 vuelve a encender el ambiente con una de las celebraciones más esperadas de la semana: la tradicional fiesta de los viernes. En esta ocasión, los habitantes contarán con la presencia de un invitado muy especial, pues será Xavi, uno de los cantantes más prometedores del regional mexicano, quien amenice la noche del 26 de septiembre.

Durante la gala del jueves, los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice confirmaron la participación del intérprete de corridos tumbados, que se ha consolidado como una de las voces más jóvenes y exitosas del género.

¿QUIÉN ES XAVI, EL INVITADO DE LA NOCHE?

A sus 21 años, Joshua Xavier Gutiérrez Alonso, mejor conocido como Xavi, se ha convertido en un fenómeno musical. Originario de Phoenix, Arizona, inició su carrera a los 15 años con el sencillo Vete Ya, pero fue en 2023 cuando alcanzó reconocimiento internacional con éxitos virales como La Víctima, En privado y La Diabla.

Su ascenso lo ha llevado a colaborar con figuras de gran talla como Belinda, Grupo Frontera, Reik y Manuel Turizo, además de colocar varios de sus temas en listas de prestigio como Hot Latin Songs de Billboard, Billboard Hot 100 y Billboard Global 200. Entre sus canciones más sonadas destacan Mírame Feliz, No Capea, La del Primer Puesto y En Privado.

DÓNDE VER EN VIVO LA FIESTA DE HOY VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

La esperada presentación de Xavi tendrá lugar este viernes 26 de septiembre, durante la fiesta que sigue a la gala semanal. Los seguidores del reality podrán disfrutarla en:

Canal 5 , en televisión abierta.

, en televisión abierta. ViX, en transmisión digital.

La llegada de Xavi promete una velada llena de música, energía y sorpresas, no solo para los habitantes de la casa, sino también para los fanáticos que siguen de cerca cada momento del programa. Su estilo fresco y letras que conectan con las nuevas generaciones garantizan que la fiesta de esta semana será inolvidable.