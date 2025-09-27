¿Adela Micha pierde patrocinio tras polémico video filtrado donde se queja de la marca? Esto se sabe

La periodista mexicana Adela Micha está nuevamente en el ojo del huracán, luego de que se filtrara un video en redes sociales que desató una controversia más sobre su programa digital La Saga.

VIDEO DONDE ADELA MICHA SE QUEJA DE PATROCINADOR

PIERDE PATROCINADOR | NEUROBION rompe con ADELA MICHA



"¿Cuánto me están pagando por esto? Seguro una madre"



Tras los polémicos comentarios de la conductora, PROCTER & GAMBLE HEALTH decidió retirar TODAS sus menciones en La Saga, cortando años de relación comercial.... pic.twitter.com/7qBY5NvXPC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 27, 2025

En la grabación, difundida por la cuenta de Twitter (X) @catrina_nortena, se observa a Micha en la preparación de una mención comercial para promocionar un medicamento, donde visiblemente molesta cuestiona a su equipo sobre la remuneración que recibirá.

Tras escuchar las indicaciones, la conductora pregunta: "¿Cuánto me pagan de esto?" y, casi de inmediato, se responde con un contundente "Seguro una madre".

El comentario no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral, provocando una ola de críticas en internet. Muchos usuarios calificaron su actitud como una falta de respeto hacia el patrocinador, señalando directamente a Neurobión, la marca involucrada.

Algunos comentarios irónicos incluyeron frases como: "Pobres de los dueños de Neurobión, les ninguneó su producto" o "Para que escuchen sus patrocinadores ´la madre que pagan´ y ni modo, algo es algo".

ADELA MICHA PIERDE PATROCINIO TRAS VIDEO FILTRADO

Ante la presión pública, Procter & Gamble Health decidió dar por terminada la relación comercial que sostenía desde hace años con La Saga, eliminando de manera inmediata las menciones de su producto en el programa.

Esta medida evidenció el impacto negativo que un comentario fuera de lugar puede tener en el ámbito de la publicidad y el marketing digital, donde las marcas cuidan con especial celo la reputación y la imagen asociada a sus voceros.

POLÉMICOS MOMENTOS DE ADELA MICHA

Este episodio se suma a otros momentos polémicos en la trayectoria de Adela Micha. En diciembre de 2021, la periodista fue duramente criticada por los comentarios que hizo sobre la salud de Silvia Pinal, cuando la actriz fue hospitalizada por Covid-19.

Ahora, además del revuelo por el patrocinio, Micha enfrenta versiones que la vinculan con la supuesta apropiación irregular de un terreno de 2,800 metros cuadrados en el Bosque de Chapultepec, un señalamiento difundido por el programa En Shock, conducido por Jorge Carbajal.

Con estos antecedentes, la figura de Adela Micha sigue generando debate entre quienes reconocen su trayectoria y quienes consideran que sus actitudes ponen en entredicho su credibilidad y la de los proyectos que encabeza.