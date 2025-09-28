Adrián Marcelo critica la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Méxicose acerca a su gran final, y mientras la expectativa crece entre los seguidores del reality, también lo hacen las críticas. Adrián Marcelo, ex participante de la segunda edición, se ha convertido nuevamente en tema de conversación al emitir fuertes declaraciones sobre la más reciente edición.

A través de su cuenta de X, el regiomontano aseguró que esta temporada ha sido un “fracaso rotundo” y no dudó en cuestionar la calidad de los participantes.

ADRIÁN MARCELO CRÍTICA TERCERA TEMPORADA

El creador de contenido, no dudo en admitir que siente mucha satisfacción de ver el fracaso que ha tenido la tercera temporada del reality show.

“Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los participantes, entre otras cosas”, escribió Marcelo, señalando que muchos de los habitantes de la casa entraron más por oportunidades laborales que por ofrecer entretenimiento.

No puedo mentirles, muy en el fondo siento una satisfacción de ver el fracaso rotundo que fue esta edición de La Casa de los Famosos.



Por más que quise engancharme, no pude. Perfiles muy grises, falta de presupuesto, panelistas insignificantes, nula toma de riesgos de los… — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

El creador de contenido añadió que mientras los participantes busquen trabajo en lugar de generar espectáculo, el programa seguirá llamando la atención únicamente de su audiencia tradicional “señoras y homosexuales” y no del público general del país.

Estas declaraciones rápidamente provocaron reacciones entre los seguidores del reality, quienes relacionaron las críticas con la polémica participación de Marcelo en la temporada anterior. Usuarios recordaron que él abandonó la casa sin despedirse y que esto marcó un precedente entre los concursantes actuales. Comentarios como “Todos traen miedo de que los funen como a ti” o “A pesar de la funa, fuiste el verdadero ganador de esa casa” se hicieron presentes en la publicación.

Ante estas opiniones, Adrián Marcelo aclaró que no se considera responsable del “fracaso” de la tercera temporada y que, de hecho, su participación le benefició profesionalmente. “Imagínate que se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa. A mí no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo”, señaló, subrayando que los participantes deberían aspirar a ser “un Adrián Marcelo” en lugar de temerle a su ejemplo.

No deberían tener miedo de que les pase lo que a mi, al contrario, deberían buscar a toda costa hacer un “Adrián Marcelo”.



Imagínate que se habló más de mi esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa.



A mi no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis… https://t.co/7Ph3ZRHtaq — adrián marcelo (@adrianm10) September 27, 2025

El paso de Marcelo por La Casa de los Famosos México sigue siendo recordado por los enfrentamientos con la actriz Gala Montes y su actitud polémica, lo que le ha permitido mantenerse vigente en las conversaciones sobre el reality incluso después de su salida.