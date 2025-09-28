  • 24° C
Farándula

Este es el último eliminado de La Casa de los Famosos México 2025; la final, a la vista

El reality show más visto del país está a poco de concluir; solo uno se llevará los cuatro millones de pesos

Sep. 28, 2025
México ha vivido semanas de emociones y sentimientos encontrados debido a lo que semana tras semana ocurre dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Y cómo no, si esta ocasión fue la última gala de eliminación, así como que se definiría a los finalistas para agenciarse los cuatro millones de pesos como premio, más otros bonos.

imagen-cuerpo

Entre los nominados para abandonar el reality show estuvieron Aldo de Nigris, Danlilah Polanco, Alexis Ayala, Aarón y Shiky, mientras que quienes estaban a salvo fueron Abelito, segundo finalista, y Mar Contreras, la primera finalista.

Además de Abelito y Mar, los demás finalistas fueron: Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Alexis Ayala y Shiky.

EL NOVENO PARA FUERA

Así las cosas, quien determinó que fuera el noveno eliminado fue el público, quien con su voto fue el determinante para que uno más saliera del programa con las manos vacías.

Contabilizados las votaciones, la conductora del reality, Galilea Montijo, se dirigió a Aarón Mercury, y le dijo que no había contado con el respaldo del respetable, por lo que se convirtió en el noveno para la calle.

imagen-cuerpo

La lista de quienes dejaron La Casa de los Famosos México quedó de la siguiente manera por orden de eliminación: Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro, "El Guana" y finalmente Aarón Mercury.

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se celebrará el domingo 5 de octubre; el triunfador se llevará los nada despreciables cuatro millones de pesos.

Edel Osuna
Edel Osuna
