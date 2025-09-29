Peso Pluma: El primer artista mexicano en recibir el Billboard Vanguardia

Peso Pluma es reconocido como el líder del movimiento de música mexicana contemporánea, que fusiona los sonidos tradicionales con influencias urbanas, de hip hop y trap. El astro de la música mexicana también actuará en la ceremonia.

El Premio Billboard Vanguardia distingue a artistas que "se atreven a ir más allá de lo convencional", según un comunicado de prensa. Es un reconocimiento para aquellos que, a través de su talento, inspiran e innovan, además de abrir nuevas posibilidades en el mundo de la música. También, este galán celebra a los visionarios: artistas que rompen barreras, definen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical.

LIDERAR UN GÉNERO ES TAMBIÉN MI MAYOR ORGULLO

"Ser honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia es un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece", comentó Peso Pluma en el comunicado.

"Liderar un género puede ser muy presionado, pero también es mi mayor orgullo. Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard y Telemundo por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo".

PANORAMA

El famoso cantante originario de Jalisco, México, conocido por éxitos como "Por las noches", "PRC" y "AMG", ha logrado colocar 25 canciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y 33 temas en el Billboard Hot 100. Peso Pluma, quien ocupó el puesto número 3 en la lista Top Latin Artist 2024 de Billboard, hizo historia recientemente al ser nombrado el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés) para la Semana de la Moda de Nueva York.

La entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevará a cabo en el James L. Knight Center en Miami y se transmitirá en vivo el día 23 de octubre por Telemundo, además de estar disponible en la aplicación de Telemundo y Peacock.

El evento coincide con la Semana Billboard de la Música Latina, que regresa a Miami Beach del 20 al 24 de octubre con un cartel de oradores estelares que incluyen a Kali Uchis, Xavi, Guaynaa, Netón Vega y más.