Critican a León Larregui, vocalista de Zoé, por presunto uso de playback en su concierto en Estadio GNP

El esperado regreso de Zoé a los escenarios, tras dos años de ausencia, estuvo marcado por la polémica. La banda mexicana liderada por León Larregui se presentó en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de la celebración por el aniversario de su icónico disco Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

INDIGNACIÓN Y FUERTES CRÍTICAS CONTRA ZOÉ

Sin embargo, el entusiasmo de miles de fans que desafiaron la lluvia y el tráfico capitalino se vio opacado por fuertes críticas en redes sociales, donde se acusó al vocalista de utilizar playback durante gran parte del concierto.

Las especulaciones se encendieron especialmente durante la interpretación de Souvenir, cuando el micrófono de Larregui cayó al suelo y, a pesar de ello, la voz continuó sonando a través del sistema de audio.

Porque las personas están molestas, ya que pagaron 4 mil pesos para ver al mariguano de León Larregui hacer playback en todo su concierto.



El compa ni ganas le echó para disimular que cantaba.



Si quieren tirar su dinero a la basura, vayan a conciertos.

pic.twitter.com/heJbltB5jx — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 28, 2025

El hecho generó desconcierto e indignación en asistentes que pagaron boletos de hasta 4 mil pesos. En plataformas como X, varios usuarios expresaron su molestia con mensajes como: "No bueno... mejor me quedaba en mi casa" o calificando la presentación como un "tristísimo retorno".

No obstante, otros seguidores defendieron a la agrupación al señalar que el Estadio GNP suele presentar desfases entre audio e imagen en sus pantallas, además de fallas técnicas recurrentes, por lo que las acusaciones podrían deberse a problemas de sincronización y no necesariamente a playback.

USO DE PLAYBACK POR PARTE DE LEÓN LARREGUI

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Larregui enfrenta este tipo de cuestionamientos. Durante la gira Prismarama, un incidente similar ocurrió en Querétaro, cuando su micrófono también cayó y la voz se mantuvo sonando.

Años después, el vocalista admitió haber usado playback en contadas ocasiones por razones de salud.

Mientras tanto, las autoridades capitalinas desplegaron un fuerte operativo de seguridad para garantizar el orden durante los tres conciertos programados de Zoé en el recinto.

En total, mil 855 elementos participan en las labores de vigilancia, además de binomios caninos, sobrevuelos preventivos y cortes viales para controlar la circulación.

La polémica en torno al show podría seguir acompañando a la agrupación en sus próximas fechas, el 1 y 2 de octubre, donde seguramente el público estará más atento que nunca para confirmar si el regreso de Zoé se vive en vivo... o en reproducción.