¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Carín León en The Sphere de Las Vegas?

Carín León está a punto de hacer historia en uno de los recintos más espectaculares del mundo: la Sphere de Las Vegas. El cantante originario de Hermosillo está a punto de agotar los boletos para su histórica residencia, donde ya vendió por completo tres de las seis fechas programadas para septiembre de 2026.

Las funciones del viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre ya no cuentan con disponibilidad, luego de que el intérprete agotara los accesos de su segundo fin de semana en menos de un día. Con ello, León reafirma su creciente poder de convocatoria en Estados Unidos y consolida su lugar como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

ÚLTIMOS BOLETOS DISPONIBLES

Los seguidores que aún buscan vivir este espectáculo tienen la oportunidad de asistir al primer fin de semana de conciertos, programado para el 4, 5 y 6 de septiembre, durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Los boletos pueden adquirirse en el portal oficial www.carinleonlive.com/sphere, mientras que los paquetes VIP con experiencias exclusivas como estadía en The Venetian Resort, asientos reservados y mercancía oficial están disponibles en carinleon.100xhospitality.com.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA VER A CARÍN LEÓN?

El costo de los boletos depende de la ubicación elegida:

Más económicos: desde 205.09 dólares (aproximadamente 3 mil 700 pesos mexicanos), en áreas con visión limitada de la pantalla.

de la pantalla. Más caros: hasta 2 mil 059.70 dólares (cerca de 37 mil 800 pesos), en la sección Official Platinum, con asientos en las primeras filas.

UN PASO MÁS PARA LA MÚSICA LATINA

La llegada de Carín León al icónico recinto de Las Vegas marca un nuevo estándar para los espectáculos en español en Estados Unidos. De acuerdo con expertos de la industria, este tipo de residencias no solo consolidan a León como referente internacional, sino que también abren camino para que la música latina siga conquistando escenarios de talla mundial.