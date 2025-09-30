  • 24° C
Farándula

Es oficial: Guns N´ Roses vuelve a México con su gira "Latin American Tour 2025". Te decimos cuándo

La legendaria banda de rock promete interpretar sus grandes más grandes éxitos, como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O´ Mine", entre otras

Sep. 30, 2025
Una de las bandas de rock más icónicas de la década de los 90 del siglo XX fue, indudablemente, Guns N´ Roses, que logró enormes éxitos durante su permanencia; sin embargo, problemas internos los llevaron a desaparecer de la escena por muchos años.

Sin embargo, la nostalgia por la agrupación, así como por el reencuentro de sus integrantes llevaron a que retomaran el camino y emprendieran una serie de presentaciones, dejando atrás viejas rencillas.

LATIN AMERICAN TOUR 2025

Así las cosas, Guns N´ Roses sale de gira con su Latin American Tour 2025 y México está en el mapa, así que los fanáticos del rock y en especial de la agrupación tendrán la oportunidad de presenciar su retorno al país azteca.

Por medio de sus redes sociales, la banda, integrada por Axl Rose, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Issac Carpenter, Melissa Reese y Duff McKagan, dieron a conbocer los conciertos que formarán parte de su visita a México.

Ocesa, la empresa que los trae, informó que Guns N´ Roses se presentará el sábado 8 de noviembre del 2025, en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, para interpretar sus grandes éxitos, como Welcome to the Jungle, Sweet Child O´ Mine, Paradise City, November Rain, entre otras.

Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster México, y los precios van desde 2 mil 915 pesos en Entrada General A, hasta 5 mil 355 pesos en Zona GNP.

La última ocasión que Guns N´ Roses estuvo en tierra mexicana fue en 2022, cuando trajeron la gira We´re f´n´ back, con presentaciones en Mérida, Guadalajara y Monterrey.

Edel Osuna
