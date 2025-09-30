La última publicación de Micky Hair antes del ataque que le arrebató la vida en Polanco

Miguel de la Mora Larios, conocido en el mundo de la belleza como Micky Hair, se convirtió en tendencia la noche del 29 de septiembre tras confirmarse su asesinato en calles de Polanco.

El joven estilista, originario de Zapopan y con apenas 28 años, había alcanzado gran notoriedad gracias a su marca Micky´s Hair, especializada en extensiones, así como a su trabajo con celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscila Escoto.

ASESINAN A MICKY HAIR

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), el crimen ocurrió en la calle Moliere, casi esquina con Presidente Masaryk, cuando motociclistas armados lo interceptaron al salir de su negocio y le dispararon de manera directa.

Los responsables huyeron en una motocicleta, mientras que la Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO DÍA DE MICKY HAIR

Horas antes de ser víctima de este ataque, Micky Hair se mantuvo activo en sus cuentas de Instagram donde acumulaba más de 171 mil seguidores, mostrando lo que sería su última rutina diaria.

El lunes inició con una publicación desde el gimnasio: "se logró", escribió tras su entrenamiento. Después compartió una imagen de un café y un vaso con agua, acompañada de la postal de un día nublado en Masaryk para celebrar la llegada del otoño.

Más tarde difundió clips sobre su trabajo en el salón, recordando a sus clientes los diferentes servicios de belleza que ofrecía, además de presumir una colaboración con la influencer Priscila Escoto para un giveaway. También mostró parte de la colección de arte que exhibía en sus instalaciones.

"Ya estamos aquí trabajando, vamos empezando el día. Hoy será un día muy pesado", expresó en una de sus últimas apariciones.

SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN

La despedida digital de Miguel de la Mora llegó con un video en el que mostraba la colocación de extensiones y color de cabello. A esa historia añadió la canción Through my soul de Nelly Blue y un mensaje en el que anunciaba disponibilidad de citas para octubre en Guadalajara.

"Aún me quedan 6 citas disponibles en Guadalajara, para octubre, por si alguien quiere aprovechar los espacios es el momento @micky:hair_salon", fue su última interacción en redes.

Tras conocerse la noticia de su asesinato, las cuentas de Micky Hair se llenaron de mensajes de seguidores y amigos que lo despidieron con muestras de cariño y consternación por el crimen que le arrebató la vida a uno de los estilistas más reconocidos de la escena digital en México.