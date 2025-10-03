  • 24° C
Farándula

"Me casé con una princesa Disney de la vida real": Selena Gómez se une a matrimonio con Benny Blanco

El pasado sábado, la cantante y el productor musical se unieron en matrimonio con una hermosa ceremonia íntima en California

Oct. 03, 2025
La cantante y el productor musical se unieron en matrimonio con una hermosa ceremonia íntima en California
La cantante y el productor musical se unieron en matrimonio con una hermosa ceremonia íntima en California

"Fue un cuento de hadas hecho realidad y fue más que conmovedor ver a mi padre acompañarla al altar. Besos y abrazos", escribió la madre de la cantante y actriz en una publicación en su cuenta de Instagram.

Mandy Teefey, madre de Selena, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reveló que fue el abuelo materno de la cantante, David Michael Cornett, quien la acompañó al altar en ese momento tan especial.  El gran ausente del evento, fue el padre de la actriz, el cual, según la misma, fue el quién ha decidido mantener distancia y desinterés a lo largo de su vida.

EMOCIONES Y REACCIONES

A comparación de su madre, describió por medio de publicación como "la ceremonia más bella y perfecta de todas, qué celebración tan perfecta para la pareja más increíble que conozco. La velada no pudo haber sido más hermosa ni más perfecta. Absolutamente impecable. Todo mi amor para mi hermosa hija y para el mejor yerno del mundo", expresó. Sin duda alguna, demostró lo orgullosa que está de su pequeña.

"Me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió Blanco para acompañar las imágenes en las que muestra momentos íntimos junto a la cantante luego de la boda, con una foto de ambos acostados en la cama tras su gran festejo

CEREMONIA PRIVADA EN CALIFORNIA

Por vía Instagram, el famoso productor Benny compartió imágenes de la ceremonia, en dichas imágenes, se le ve felizmente posando junto a su amada Selena en grande jardín de la mansión donde fue la boda celebrada. De igual manera, Selena compartió las primeras fotos de su maravilloso evento.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron este sábado en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, a la que solo asistieron familiares y amigos de la pareja, como Los famosos Steve Martin, Paul Rudd y Taylor Swift.

Con esta ceremonia, Selena Gómez y Benny Blanco consagraron su relación, compartiendo ahora uno de los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y el mundo de la farándula.

Redacción
