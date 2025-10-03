Itson celebra 70 años con gala "Azul y Negro"

Setenta años de historia, esfuerzo y formación académica se reunieron en una sola noche durante la cena de gala "Azul y Negro", con la que el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) celebró su aniversario rodeado de exalumnos, maestros, autoridades y familias que, de una u otra manera, han sido parte de su trayectoria.

Fue un encuentro que evocó recuerdos, fortaleció la identidad institucional y proyectó la visión de trascender hacia el futuro y que tuvo lugar en la explanada de Itson Centro, donde hace siete décadas se comenzó a escribir esta historia educativa.

PALABRAS QUE INSPIRAN

El rector Jesús Héctor Hernández López fungió como anfitrión principal y fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, recordando los momentos entrañables que ITSON ha dejado en la vida de miles de sonorenses. Con emotivas palabras, destacó el valor de la institución como formadora de generaciones.

Posteriormente, Vianey del Río, secretaria del comité organizador, agradeció la presencia de la comunidad y subrayó el sentido altruista de la velada, ya que lo recaudado permitirá la construcción de un comedor de bajo costo y la entrega de becas alimentarias a estudiantes que lo requieren.

Por su parte, el arquitecto Heliodoro Montoya, presidente del Patronato Itson, lanzó tres preguntas que resonaron en el salón: "¿Creen que podamos mantener la manada como una gran familia? ¿Creen que podamos forjar personas buenas? ¿Creen que podamos trascender como comunidad?". Al unísono, la respuesta fue un firme y conmovedor "sí".

RECONOCIMIENTOS A LA EXCELENCIA

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la entrega de reconocimientos a cinco egresados que han puesto en alto el nombre de Itson en distintos ámbitos. Ernesto Salmón Castelo, ingeniero químico y director de operaciones de Grupo Bachoco, recibió el reconocimiento en el ámbito empresarial.

Ana Laura Olea Ruiz, contadora pública y presidenta de Jalo por Obregón, fue distinguida en el ámbito de responsabilidad social. Manuel de Jesús Soto Navarro, administrador, recibió un reconocimiento por su contribución al desarrollo empresarial.

Laura Elisa Gassós Ortega, licenciada en química y profesora de tiempo completo en Itson durante 40 años, fue reconocida en el ámbito académico. Finalmente, Gabriel del Río Guerra, ingeniero en biotecnología, fue distinguido en el ámbito de ciencia y tecnología.

UNA VELADA LLENA DE MÚSICA

El marco artístico estuvo a la altura de la celebración. El grupo Intermezzo, bajo la dirección de Cristian Salvador Islas Miranda, llenó la noche con el repertorio "Viejitas pero bonitas", una selección musical con arreglos propios.

El violinista José Villanueva, egresado de ITSON, interpretó delicadas melodías que acompañaron la cena, mientras que el tenor Jesús León, reconocido con la Medalla Alfonso Ortiz Tirado, hizo vibrar al público con su voz.

El cierre de la velada estuvo a cargo de la soprano Nicole Maxine Williamson, estudiante de Medicina Veterinaria en Itson, quien unió talento y juventud para poner broche de oro a la gala.

TRASCENDER HACIA EL FUTURO

La cena "Azul y Negro" no fue solo una fiesta, sino un recordatorio del impacto de Itson en la región y del compromiso de seguir formando profesionales íntegros. Con esta emotiva celebración, el Instituto Tecnológico de Sonora reafirmó su misión de educar, inspirar y trascender en la vida de cada generación.