¿Cuánto ganó Alexis Ayala por llegar a la final de La Casa de los Famosos México sin ser el ganador?

El actor Alexis Ayala se convirtió en uno de los protagonistas indiscutibles de La Casa de los Famosos México 2025, donde tras 10 semanas de competencia llegó a la gran final y se despidió en sexto lugar, asegurando una millonaria ganancia a pesar de no quedarse con el triunfo absoluto.

La estancia de Alexis Ayala estuvo marcada por intensas dinámicas, alianzas y conflictos. Uno de los momentos más recordados fue su enfrentamiento con Ninel Conde durante una prueba semanal, así como la polémica escena en la dinámica Conectados, donde un roce con su compañera Elaine Haro generó debates en redes sociales.

¿CUÁNTO GANÓ ALEXIS AYALA POR LLEGAR A LA FINAL DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

De acuerdo con cifras difundidas en redes sociales y medios de espectáculos, el histrión de 59 años habría recibido un pago semanal de 400 mil pesos por su participación en el reality show de Televisa. Bajo ese cálculo, Ayala habría acumulado un total de 4 millones de pesos, cifra equivalente al premio económico que se entrega al primer lugar, aunque sin incluir bonos o beneficios adicionales.

La producción no ha confirmado oficialmente estos montos, pero las filtraciones han despertado gran interés entre la audiencia debido a los elevados salarios que reciben los concursantes.

A pesar de las tensiones, Ayala consolidó su lugar en el "Cuarto Noche", formando parte de un grupo de aliados que lo acompañó hasta las últimas instancias. "Me siento feliz, mi premio más grande es que la casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo", declaró el actor en la postgala tras su salida.

UN APRENDIZAJE PERSONAL Y PROFESIONAL

El actor aseguró que la experiencia lo transformó: "Nadie te platica lo que realmente es la casa. No sabía que me iba a enfrentar conmigo mismo", dijo al despedirse. También reconoció el vínculo con sus compañeros, a quienes describió como una familia elegida dentro del encierro.

Aunque perdió la oportunidad de sumar otros 4 millones de pesos por el primer lugar, Ayala se marcha con una fortuna millonaria, un renovado reconocimiento público y la satisfacción de haber sido parte de una de las temporadas más comentadas de La Casa de los Famosos México.