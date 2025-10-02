  • 24° C
Farándula

Ricky Martin: Aquí puedes conseguir boletos para su gira 2026

Uno de los reyes del pop latino vuelve a México, y no querrás perderte sus próximos shows, conoce aquí los precios para sus conciertos

Oct. 02, 2025
Ricky Martin está causando suma emoción entre sus fans
Ricky Martin está causando suma emoción entre sus fans, y como no, si podemos disfrutar de sus increíbles himnos, en el mes de marzo ya tiene confirmadas siete ciudades de la república, prometiendo el mejor de los espectáculos, así que, si tienes planes de presenciar algunos de sus shows, aquí te diremos donde puedes conseguir sus entradas.

La gira Ricky Martin Live 2026 promete una producción audiovisual de primer nivel, en la que combina tecnología de primera, iluminación increíble, visuales inmensos, música en vivo y un conjunto de bailarines.

PRESENTACIONES DEL ARTISTA

  • 12 de marzo: Querétaro (Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez).  
  • 14 de marzo: Ciudad de México (Auditorio Nacional).  
  • 17 de marzo: Guadalajara (Auditorio Telmex).  
  • 20 de marzo: Monterrey (Arena Monterrey).  
  • 22 de marzo: Chihuahua (Auditorio Municipal).  
  • 25 de marzo: León (Domo de la Feria).  
  • 28 de marzo: Mérida(Auditorio del Estado).

Estas siete fechas podrían expandirse según la demanda, y Ricky Martin ha prometido un show "a lo grande" con producción internacional.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS PARA VER A RICKY MARTIN?

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex inicia el 30 de septiembre a las 11:00 a.m., con un límite de 6 boletos por transacción. La venta general comenzará el 2 de octubre igual a las 11, disponible en por vía digital FunTicket.  (www.funticket.mx)

  • Diamante- 4 mil 590 pesos
  • Platino- 3 mil 890 pesos
  • VIP- 2 mil 990 pesos
  • Oro- 2 mil 590 pesos
  • Plata - Mil 990 pesos
  • 1er Nivel 1era Base- Mil 890 pesos
  • Bronce- Mil 590 pesos
  • 2do Nivel 2da Base- Mil 490 pesos
  • Fan- Mil 390 pesos
  • Jardín Izq/Der- 890 pesos
  • General de Pie- 850 pesos

Es importante recalcar que estos precios no incluyen cargos por servicios.

Redacción
