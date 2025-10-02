Ricky Martin: Aquí puedes conseguir boletos para su gira 2026

Ricky Martin está causando suma emoción entre sus fans, y como no, si podemos disfrutar de sus increíbles himnos, en el mes de marzo ya tiene confirmadas siete ciudades de la república, prometiendo el mejor de los espectáculos, así que, si tienes planes de presenciar algunos de sus shows, aquí te diremos donde puedes conseguir sus entradas.

La gira Ricky Martin Live 2026 promete una producción audiovisual de primer nivel, en la que combina tecnología de primera, iluminación increíble, visuales inmensos, música en vivo y un conjunto de bailarines.

PRESENTACIONES DEL ARTISTA

12 de marzo: Querétaro (Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez).

14 de marzo: Ciudad de México (Auditorio Nacional).

17 de marzo: Guadalajara (Auditorio Telmex).

20 de marzo: Monterrey (Arena Monterrey).

22 de marzo: Chihuahua (Auditorio Municipal).

25 de marzo: León (Domo de la Feria).

28 de marzo: Mérida(Auditorio del Estado).

Estas siete fechas podrían expandirse según la demanda, y Ricky Martin ha prometido un show "a lo grande" con producción internacional.

¿DÓNDE COMPRAR LOS BOLETOS PARA VER A RICKY MARTIN?

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex inicia el 30 de septiembre a las 11:00 a.m., con un límite de 6 boletos por transacción. La venta general comenzará el 2 de octubre igual a las 11, disponible en por vía digital FunTicket. (www.funticket.mx)

Diamante- 4 mil 590 pesos

Platino- 3 mil 890 pesos

VIP- 2 mil 990 pesos

Oro- 2 mil 590 pesos

Plata - Mil 990 pesos

1er Nivel 1era Base- Mil 890 pesos

Bronce- Mil 590 pesos

2do Nivel 2da Base- Mil 490 pesos

Fan- Mil 390 pesos

Jardín Izq/Der- 890 pesos

General de Pie- 850 pesos

Es importante recalcar que estos precios no incluyen cargos por servicios.