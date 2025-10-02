Galilea Montijo confirma una cuarta temporada de La Casa de los Famosos México en 2026

A pocos días de que concluya la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, el reality show más visto de la televisión nacional, Galilea Montijo despejó toda incertidumbre.

La conductora estelar del programa aseguró que, pese a las controversias y rumores sobre una posible pausa, Montijo confirmó que, si habrá una cuarta temporada para el 2026, además reveló que ya tiene a su primer habitante confirmado.

GALILEA MONTIJO CONFIRMA UNA CUARTA TEMPORADA

“Tan exitosa ha sido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado”, declaró Montijo en entrevista con TVyNovelas, adelantando que la producción ya trabaja en los preparativos antes de que termine la tercera edición.

Actualmente, Abelito, Mar Contreras, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris y Shiky se disputan el premio de cuatro millones de pesos en la recta final del programa, marcada por polémicas decisiones, enfrentamientos y debates encendidos en redes sociales.

RUMORES DE DESGASTE Y POLÉMICAS EN REDES

La confirmación de Montijo llega en un momento clave. En semanas recientes circularon versiones periodísticas que apuntaban a que TelevisaUnivision analizaba pausar el reality, sobre todo tras la eliminación de Aarón Mercury, que detonó duras críticas contra la producción encabezada por Rosa María Noguerón.

Miles de usuarios en X (antes Twitter) acusaron manipulación de resultados y presunto favoritismo hacia Shiky, lo que avivó campañas de boicot y cancelación de suscripciones en Vix+.

La productora del programa reconoció en entrevista con El Sol de México que el “hate” en redes sociales representa un riesgo para la viabilidad del formato: “Es un juego que tiene una larga vida, pero dependerá mucho del ‘hate’ en redes sociales sobre los participantes”.

La productora también admitió que sin patrocinadores difícilmente podría sostenerse el costo de producción y la contratación de celebridades, lo que abrió un debate sobre el futuro del reality.

“CADA TEMPORADA DEBE SER DIFERENTE”

Montijo, sin embargo, rechazó las versiones de desgaste y defendió el éxito de la franquicia. “En cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos. En rating es actualmente lo más visto en televisión”, afirmó. Para la conductora, la clave radica en reinventar cada edición: “Ninguna temporada puede ser igual, todas las temporadas tienen que ser diferentes, si no, el público se aburriría”.

Con esta confirmación, TelevisaUnivision busca reforzar el posicionamiento de La Casa de los Famosos México como uno de los fenómenos televisivos más rentables y polémicos de la industria. Aunque aún no se revela la identidad del primer habitante confirmado, la expectativa por una posible temporada All Star y las estrategias de relanzamiento prometen mantener al reality en el centro de la conversación pública.