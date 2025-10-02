Fans denuncian fraude millonario con colecta para Aarón Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos

La eliminación del influencer Aarón Mercury ha causado polémica desde el domingo con un supuesto fraude por parte de la producción; sin embargo, el debate en redes sociales no ha terminado, recientemente se dio a conocer un supuesto fraude relacionado con una campaña de recaudación de fondos a nombre del creador de contenido.

Tras su salida del reality el pasado 28 de septiembre, un grupo de seguidores autodenominados Mercurials lanzó una colecta en GoFundMe con el objetivo inicial de reunir cuatro millones de pesos, equivalente al premio del programa. Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa simbólica terminó en confusión y denuncias de fraude.

FANS DENUNCIAN FRAUDE MILLONARIO CON COLECTA PARA AARÓN MERCURY

De acuerdo con reportes difundidos en TikTok y X, la campaña habría alcanzado más de 2.5 millones de pesos antes de que su organizador, identificado como Víctor Caudillo, modificara la descripción de la colecta y anunciara que se quedaría con el dinero. La situación provocó una ola de críticas y advertencias entre los propios fans.

Aarón Mercury aclaró en sus redes sociales que no tiene ninguna relación con estas colectas y que nunca ha solicitado apoyo económico. En sus historias de Instagram advirtió: “Estas páginas de GoFundMe no son mías, eviten perder su dinero”, y en X ironizó sobre quienes creyeron en la cifra millonaria, deslindándose por completo de la campaña.

El influencer enfatizó que el cariño y respaldo de sus seguidores son suficientes y pidió que no se realicen aportaciones económicas en ninguna plataforma de donaciones.

“Yo con su apoyo tengo. Estas páginas no son mías, eviten perder su dinero”, reiteró.

Mientras tanto, en redes sociales el debate continúa. Algunos seguidores defienden la iniciativa como una manera de reconocer su carisma en el programa, mientras que otros critican la ingenuidad de quienes creyeron en la colecta. Cabe destacar que Aarón Mercury percibía un salario estimado entre 70 y 100 mil pesos semanales durante su participación en el reality y continúa generando ingresos como influencer y con campañas publicitarias, por lo que la colecta no era necesaria para su estabilidad económica.