  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Fans denuncian fraude millonario con colecta para Aarón Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos

Tras la salida del influencer, sus fans autodenominadas como Mercurials lanzaron una colecta con el objetivo de reunir el premio del reality

Oct. 02, 2025
Fans denuncian fraude millonario con colecta para Aarón Mercury tras su salida de La Casa de los Famosos

La eliminación del influencer Aarón Mercury ha causado polémica desde el domingo con un supuesto fraude por parte de la producción; sin embargo, el debate en redes sociales no ha terminado, recientemente se dio a conocer un supuesto fraude relacionado con una campaña de recaudación de fondos a nombre del creador de contenido.

Tras su salida del reality el pasado 28 de septiembre, un grupo de seguidores autodenominados Mercurials lanzó una colecta en GoFundMe con el objetivo inicial de reunir cuatro millones de pesos, equivalente al premio del programa. Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa simbólica terminó en confusión y denuncias de fraude.

FANS DENUNCIAN FRAUDE MILLONARIO CON COLECTA PARA AARÓN MERCURY

De acuerdo con reportes difundidos en TikTok y X, la campaña habría alcanzado más de 2.5 millones de pesos antes de que su organizador, identificado como Víctor Caudillo, modificara la descripción de la colecta y anunciara que se quedaría con el dinero. La situación provocó una ola de críticas y advertencias entre los propios fans.

Aarón Mercury aclaró en sus redes sociales que no tiene ninguna relación con estas colectas y que nunca ha solicitado apoyo económico. En sus historias de Instagram advirtió: “Estas páginas de GoFundMe no son mías, eviten perder su dinero”, y en X ironizó sobre quienes creyeron en la cifra millonaria, deslindándose por completo de la campaña.

El influencer enfatizó que el cariño y respaldo de sus seguidores son suficientes y pidió que no se realicen aportaciones económicas en ninguna plataforma de donaciones.

“Yo con su apoyo tengo. Estas páginas no son mías, eviten perder su dinero”, reiteró.

Mientras tanto, en redes sociales el debate continúa. Algunos seguidores defienden la iniciativa como una manera de reconocer su carisma en el programa, mientras que otros critican la ingenuidad de quienes creyeron en la colecta. Cabe destacar que Aarón Mercury percibía un salario estimado entre 70 y 100 mil pesos semanales durante su participación en el reality y continúa generando ingresos como influencer y con campañas publicitarias, por lo que la colecta no era necesaria para su estabilidad económica.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
2 de octubre: 6 películas para no olvidar la Matanza de Tlatelolco en 1968
Farándula

2 de octubre: 6 películas para no olvidar la Matanza de Tlatelolco en 1968

Octubre 02, 2025

El movimiento estudiantil de esa época era una ola de inconformidad social que reunió a profesores, intelectuales, obreros, amas de casa y sindicatos

Alexis Ayala es el sexto finalista y sale de La Casa de los Famosos México 2025
Farándula

Alexis Ayala es el sexto finalista y sale de "La Casa de los Famosos México 2025"

Octubre 01, 2025

La gran final del reality show se llevará a cabo este domingo 5 de octubre; el ganador se llevará, además de bonos, cuatro millones de pesos

Viuda de Fernando del Solar habla de su supuesto romance con ex de Ingrid Coronado
Farándula

Viuda de Fernando del Solar habla de su supuesto romance con ex de Ingrid Coronado

Octubre 01, 2025

Anna Ferro explica lo que está sucediendo, ya que fue captada muy emotiva con exintegrante del grupo músico-vocal Garibaldi